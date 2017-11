Russland, die Türkei und Iran beraten über die Zukunft Syriens, wohl auch über ein Ende der Kampfhandlungen - und werden das Machtgefüge in der Region möglicherweise für lange Zeit zu ihren Gunsten ausrichten.

Am Dienstagabend verbrachte Wladimir Putin viel Zeit am Telefon. Er sprach mit mehreren Staats- und Regierungschefs über die Lage im Bürgerkriegsland Syrien und mögliche Weichenstellungen in dem jahrelang andauernden Konflikt. Am anderen Ende der Leitung waren jeweils der saudi-arabische König Salman, der israelische Ministerpräsident Netanjahu und der ägyptische Machthaber al-Sisi - und auch der Vertreter eines Staates, der bei größeren Konflikten eigentlich mit am Verhandlungstisch sitzt, anstatt bloß per Ferngespräch auf dem Laufenden gehalten zu werden: US-Präsident Donald Trump.

Das Weiße Haus teilte am Dienstag mit, Trump und Putin hätten sich telefonisch "über verschiedene Konflikte dieser Welt" ausgetauscht. Der Kreml in Moskau sparte sich zunächst eine Stellungnahme und äußerte sich stattdessen zu den Telefonaten mit den drei anderen Staatschefs, bevor auch das Telefonat mit Trump thematisiert wurde. Putin dürfte ihnen allen erzählt haben, was er am heutigen Mittwoch beschließen dürfte.

Die Staatschefs Russlands, der Türkei und des Irans werden sich im Laufe des Tages im russischen Badeort Sotschi treffen, um über Syrien zu verhandeln. Am Ende könnte ein Friedensfahrplan stehen. Das Trio aus Moskau, Ankara und Teheran würde seinen Einfluss in der Region festigen - und das Machtgefüge in der Region möglicherweise für die nächsten Jahrzehnte zu seinen Gunsten ausrichten. Die USA und Europa wären daran nicht beteiligt. Dem Westen bleibt nur die Zuschauerrolle.

Fast sieben Jahre dauert der Konflikt nun an. Damals begann er mit vergleichsweise unspektakulären Protesten der Bevölkerung gegen Machthaber Assad und entwickelte sich zu einem brutalen Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen. Die Terrormiliz Islamischer Staat breitete sich in den Wirren des Bürgerkrieges aus.

Der Syrienkonflikt bedeutete für Europa eine der größten Flüchtlingskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg. Mehr als eine Million Syrer machten sich auf den Weg über die Türkei nach Europa, gemeinsam mit Irakern, Afghanen und Menschen aus zahlreichen afrikanischen Staaten. Die Einwanderungswelle sorgte für einen erheblichen Rechtsruck in vielen europäischen Ländern. Nicht zuletzt, weil mit den Flüchtlingen auch der Terror auf dem Kontinent zunahm.

Nachdem der von den Vereinten Nationen geführte Friedensprozess in Genf ins Stocken geraten war, trafen sich die Staatschefs aus Moskau, Ankara und Teheran in diesem Jahr, um Gespräche zwischen syrischer Regierung und Oppositionsgruppen zu vermitteln. In der kasachischen Hauptstadt Astana einigten sich die drei Länder sogar darauf, Schutzzonen in Syrien einzurichten, in denen Zusammenstöße zwischen Regierungsgruppen und Milizen der Opposition vermieden würden. Auch wenn Syrien selbst nur Beobachter bei diesen Gesprächen gewesen war, begrüßten sowohl Vertreter der Regierung als auch der Opposition den Schritt.

