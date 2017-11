DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In den USA und Japan bleiben die Börsen wegen des Feiertages Thanksgiving bzw. Arbeitsdanktag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.597,30 +0,04% +16,24% Euro-Stoxx-50 3.590,43 +0,31% +9,11% Stoxx-50 3.191,27 +0,41% +6,00% DAX 13.149,40 -0,14% +14,53% FTSE 7.454,67 +0,58% +4,37% CAC 5.380,52 +0,27% +10,66% Nikkei-225 22.523,15 +0,48% +17,83% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,79 -40

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,78 56,83 +1,7% 0,95 +1,4% Brent/ICE 63,11 62,57 +0,9% 0,54 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,75 1.280,40 +0,3% +3,36 +11,5% Silber (Spot) 16,98 16,97 +0,1% +0,01 +6,6% Platin (Spot) 935,75 934,50 +0,1% +1,25 +3,6% Kupfer-Future 3,12 3,13 -0,1% -0,00 +23,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Eher verhalten dürfte es an der Wall Street am Mittwoch zugehen, nachdem sie am Dienstag einen beeindruckenden Rekordlauf hingelegt hat. Alle drei Leitindizes waren auf neue Allzeithochs gestiegen, getrieben vor allem vom Technologiesektor. Nun dürften die Anleger erst einmal verschnaufen, und die Indizes wenig verändert in den Handel starten. Ein Impuls könnte von Einzelhandelswerten kommen, da die Verkäufe in der Branche mit Thanksgiving üblicherweise anziehen, was die Anleger vorwegnehmen könnten. Am Donnerstag findet wegen dieses Feiertags kein Handel statt, am Freitag gibt es nur ein verkürztes Geschäft.

Daneben steht am Berichtstag eine Reihe von Konjunkturdaten im Blick. Vor Börsenstart werden der Auftragseingang und wöchentliche Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, kurz danach folgt dann der Index des Verbrauchervertrauens. Gegen Mittag New Yorker Ortszeit wird dann das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht, von dem sich die Anleger Fingerzeige für den weiteren Zinspfad erhoffen. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt sicher.

Bei den Einzelwerten geben Hewlett Packard Enterprises vorbörslich 5,3 Prozent ab. Zwar hat der US-Technologiekonzern die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch der Ausblick auf das laufende erste Quartal sowie der Abgang von CEO Meg Whitman belasten die Aktie. Für die Aktie des Drucker- und PC-Herstellers HP geht es in gleichem Ausmaß abwärts. Das Unternehmen hat zwar dank höherer Einnahmen aus dem Verkauf von Computern und Druckerzubehör mehr verdient und umgesetzt. Der bereinigte Gewinn je Aktie traf jedoch lediglich die Konsensschätzung der Analysten.

Für die Salesforce-Aktie geht es um 2,2 Prozent nach unten. Das Technologie-Unternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal zwar die Erwartungen des Marktes, enttäuschte allerdings mit dem Ausblick. Tivo dürften fester tendieren. Der Softwarehersteller hat einen Patentstreit mit Comcast für sich entscheiden können.

Guess brechen um gut 10 Prozent ein. Der Textileinzelhändler hat schwächer als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt gegeben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: revidiert +2,0% gg Vm; vorläufig +2,2% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 249.000 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan November (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,0 1. Umfrage: 97,8 zuvor: 100,7 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone November (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,9 zuvor: -1,0 - US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 31. Oktober/1. November

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht im Minus zeigen sich Europas Aktienmärkte. Die kräftige Kurserholung vom Vortag führt nicht zu den erhofften Anschlusskäufen, sondern hat eher Gewinnmitnahmen ausgelöst. Vor allem ein deutlicher Kursrückgang bei Anleihen und der damit verbundene Anstieg der Zinsen sorgt für Irritationen. Bei den Umstufungen stehen RWE und BASF im Blick. Mit der UBS hat das nächste große Haus RWE zum Kauf empfohlen, das Kursziel liegt bei 24,80 Euro, ein Plus von gut 25 Prozent gegenüber dem Dienstag-Schlusskurs. Der Kurs steigt nun um 3,4 Prozent auf 20,26 Euro. Und Berenberg hat BASF mit einem Kursziel von 106 Euro auf die Kaufliste genommen, was den Kurs um 0,6 Prozent treibt.Autowerte zeigen nach der Vortagsrally gemischte Vorzeichen. Für VW geht es um 0,6 Prozent tiefer, BMW legen indes um 0,5 Prozent zu. Auch bei Prosieben geht es nach der Erholung um 0,7 Prozent nach unten. Akzo Nobel ziehen um 1,6 Prozent an. Zwar hat der Chemiekonzern mit dem Scheitern der Fusionsverhandlungen mit Axalta einen neuen Rückschlag einstecken müssen, die Konsolidierungsfantasie ist damit aber nicht vom Tisch. In London stürzen Thomas Cook nach Zahlen um 9 Prozent ab, lagen aber auch schon über 13 Prozent im Minus. Grund sei eine enttäuschende Margenentwicklung. Im Sog von Thomas Cook verbilligen sich Tui um 0,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1748 -0,08% 1,1758 1,1741 +11,7% EUR/JPY 131,72 -0,07% 131,81 131,95 +7,1% EUR/CHF 1,1618 -0,16% 1,1637 1,1641 +8,5% EUR/GBP 0,8867 -0,02% 0,8868 1,1276 +4,0% USD/JPY 112,11 +0,01% 112,10 112,39 -4,1% GBP/USD 1,3249 -0,06% 1,3258 1,3238 +7,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Erneute Aufschläge bei den Technologiewerten und gute Vorlagen von der Wall Street sorgten für eine Fortsetzung der jüngsten Aufwärtstendenz. Am Vortag hatten alle drei wichtigen US-Indizes neue Rekordstände markiert. Vor diesem Hintergrund kletterte der Hang-Seng-Index erstmals seit zehn Jahren wieder über die Marke von 30.000 Punkten. Die jüngsten Aufschläge des Hang-Seng-Index deuten darauf hin, "dass eine Menge ausländisches Kapital auf einen weiteren Anstieg des Marktes setzt", merkte Strategin Margaret Yang von CMC Markets an. Der jüngste Antreiber der Börse in Hongkong, die Aktie des Technologie-Konzerns Tencent, gab im späten Geschäft nach der jüngsten Gewinnstrecke um 0,4 Prozent nach. Der Kurs hat sich im Jahresverlauf bisher mehr als verdoppelt. Die Technologiewerte profitierten von den guten US-Vorgaben. Der Halbleiterindex SOX kletterte am Vortag auf ein neues Jahreshoch, und der Technologie-Index im S&P-500 zählte zu den festesten Branchenbarometern. In Tokio stiegen TDK um 6,2 Prozent. Auch die Finanzwerte waren bei den Investoren gesucht. Für die Aktien von HSBC ging es um 2,1 Prozent nach oben, ICBC stiegen um 1,6 Prozent, und die Papiere der China Construction Bank verzeichneten ein Plus von 1,9 Prozent. In Singapur stieg die DBS-Aktie um 2,3 Prozent, nachdem sie im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch markiert hatte. Gegen den Trend verloren die Aktien des Versicherers Ping An 1,7 Prozent. Allerdings waren die Titel im Verlauf noch auf ein Rekordhoch geklettert. Laut Marktteilnehmern ist die Aktie mit einem Plus von bislang 24 Prozent in diesem Monat deutlich überkauft. Die Analysten von Daiwa bleiben jedoch weiterhin optimistisch für den Versicherungssektor.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt engen sich am Mittwochmittag leicht ein. Das Umfeld bleibt für Credits weiter günstig angesichts anhaltend hoher EZB-Anleihekäufe. Das Kaufvolumen für Unternehmensanleihen dürfte auch nach der Drosselung des EZB-Wertpapierkaufvolumens ab Januar hoch bleiben. Bislang keinen negativen Einfluss auf Credits nimmt die zunehmende Verflachung der Zinsstrukturkurve.

In den USA ist die Zinsdifferenz zwischen 2- und 10-jährigen Treasuries erstmals seit 10 Jahren unter 60 Basispunkten gefallen. Eine flache Zinskurve war in der Vergangenheit häufig ein Zeichen für eine nahende Rezession. Allerdings sei unklar, wie aussagekräftig die Zinskurve angesichts anhaltender Preismanipulationen der Anleihemärkte durch die Zentralbanken noch seien, heißt es im Handel.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Börse startet Aktienrückkaufprogramm am nächsten Montag

Nachdem der Start bereits zweimal verschoben wurde, will die Deutsche Börse nun mit dem Ende April angekündigten Aktienrückkauf beginnen. Ab dem 27. November will das Unternehmen eigene Aktien erwerben. Bis längstens zum 30. Juni 2018 sollen bis zu rund 13,2 Millionen Papiere gekauft werden. Dafür stehen den Angaben zufolge bis zu 200 Millionen Euro bereit. Die Papiere würden ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse zurückgekauft.

Hedgefonds Lansdowne hält mehr als 5% an der Deutschen Lufthansa

Der Hedgefonds Lansdowne hat sich den Zugriff auf mehr als 5 Prozent an der Deutschen Lufthansa gesichert. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht, hält Lansdowne Partners International Ltd mit Sitz in George Town auf den Kaimaninseln seit dem 13. November direkt 3,62 Prozent an dem Airline-Konzern und kann über Instrumente auf 1,58 Prozent der Aktien zugreifen. Insgeamt kontrollierte der Investor damit 5,2 Prozent.

Siemens Gamesa soll Windanlagen nach Griechenland liefern

November 22, 2017 07:12 ET (12:12 GMT)

Siemens Gamesa wird für drei Windparks in Griechenland insgesamt 30 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 60 Megawatt bauen. Auftraggeber sind zwei lokale unabhängige Stromerzeuger, wie die Siemens-Tochter mitteilte. Die Lieferung ist für die zweite Jahreshälfte 2018 vorgesehen. Siemens Gamesa wird für zehn Jahre Wartung und Instandhaltung der Windparks übernehmen.

CTS Eventim steigert Umsatz und Gewinn im 3Q, bestätigt Ausblick

Die CTS Eventim AG hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal prozentual zweistellig gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Die Zahlen übertrafen die Erwartungen den Analysten. Im Zeitraum Juli bis September steigerte der Anbieter von Konzerttickets und Betreiber von Veranstaltungsstätten den Nettogewinn um 47 Prozent auf 13,4 Millionen Euro, der Umsatz kletterte um 66 Prozent auf 257 Millionen. Analysten in einer Factset-Umfrage hatten einen Nettogewinn von 12,7 Millionen Euro und einen Umsatz von 195 Millionen erwartet.

Jungheinrich übernimmt südamerikanischen Vertriebspartner

Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich nimmt den Vertrieb in weiteren Ländern in Südamerika selbst in die Hand. Das Unternehmen kündigte an, zum 1. Januar 2018 seinen langjährigen Vertriebspartner Grupo Agencia Alemana zu übernehmen.

Epigenomics-Kurs legt nach Bluttest-Preisentscheidung deutlich zu

Anleger der Epigenomics AG honorieren eine Entscheidung der US-Agentur CMS zur Preisfestsetzung für einen Bluttest des Berliner Biotech-Unternehmens. Die Centers of Medicare & Medicaid Services haben entschieden, den Preis für Epi procolon künftig nach der sogenannten "Gapfilling"-Methode" zu berechnen. Sie kommt zum Einsatz, wenn ein Test als neu- oder einzigartig angesehen wird. Die Epigenomics-Aktie startete daraufhin mit einem deutlichen Kursplus in den Handel.

Opel bleibt in Südafrika und stärkt das Geschäft mit neuem Partner

Der Automobilhersteller Opel hält an seinem Geschäft in Südafrika fest und stärkt es durch eine Zusammenarbeit mit dem Handelsunternehmen Unitrans Automotive. Ab dem 1. Januar übernimmt Unitrans für den Rüsselsheimer Konzern sowohl den Verkauf als auch den Import seiner Fahrzeuge, wie die Opel Automobile GmbH mitteilte.

Tele Columbus wächst im dritten Quartal weiter

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im dritten Quartal erneut mehr Kunden gewinnen und sowohl Umsatz als auch Gewinn steigern können. Bei der Prognose für den operativen Gewinn im Gesamtjahr ist das SDAX-Unternehmen aber ein wenig vorsichtiger. Der Umsatz wuchs im Zeitraum Juli bis September um 4,3 Prozent auf 123,3 Millionen Euro. Das normalisierte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,2 Prozent auf 68,3 Millionen Euro zu. Beim bereinigten EBITDA erwartet Tele Columbus nun aber ein prozentual hohes einstelliges Wachstum. Bislang hatte das Unternehmen einen Anstieg um etwa 10 Prozent angepeilt.

Varta nach neun Monaten im Plan

Der Batterienspezialist Varta sieht sich nach den ersten neun Monaten auf gutem Weg zu seinen Zielen. Der Schwung aus dem ersten Halbjahr habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, hieß es. Der Trend zu schnurlosen Energielösungen in den Bereichen Entertainment, Healthcare sowie Batteriepacks und Energiespeicher verhalf dem seit Oktober an der Börse notierten Unternehmen zu einem Umsatzanstieg um 12 Prozent auf 180,2 Millionen Euro. Operativ lief es für die Varta AG deutlich besser. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 104 Prozent auf 26,5 Millionen Euro.

Sinnerschrader wächst trotz Kosten für Zusammenschluss

Die Internetagentur Sinnerschrader hat im Geschäftsjahr 2016/17 gut verdient. Der Jahresabschluss bestätigte die vorläufigen Zahlen. Demnach wuchs der Umsatz um 10,9 Prozent auf 56,7 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (EBITA) stieg um 5,3 Prozent auf 5,0 Millionen Euro. Das Konzernergebnis erreichte 3,5 nach 3,4 Millionen Euro und auf verwässerter Basis 0,30 nach 0,29 Euro je Aktie. Auf das Ergebnis drückten 1,3 Millionen Euro Kosten für den Zusammenschluss mit Accenture. Ohne diese Kosten hätte das operative Ergebnis bei 6,3 Millionen Euro und das Konzernergebnis bei 4,4 Millionen Euro gelegen.

Autozulieferer Brose bekommt neuen Chef, Ressorts rotieren

Der Autozulieferer Brose gestaltet die Geschäftsführung um. Neuer Vorstandsvorsitzender des Coburger Unternehmens wird ab dem 1. Januar 2018 Kurt Sauernheimer. Der aktuelle CEO Jürgen Otto scheide auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus, teilte Brose mit.

Aurelius verkauft Studienkreis für 71,7 Millionen Euro

Der Bildungsanbieter Studienkreis wechselt von einer Investmentgruppe zur nächsten. Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius kündigte an, die Tochter für 71,1 Millionen Euro an das Private-Equity-Unternehmen IK Investment Partners zu verkaufen. Die Transaktion soll, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden, im Dezember 2017 abgeschlossen werden.

Thomas Cook steigert Gewinn und erhöht Dividende

Der britische Touristikkonzern Thomas Cook hat in seinem Geschäftsjahr 2016/17 den Vorsteuergewinn gesteigert und will nun 20 Prozent mehr Dividende zahlen. Der TUI-Konkurrent profitierte von der Erholung seiner deutschen Ferienflieger-Tochter Condor und der starken Nachfrage nach Reisen in Kontinental- und Nordeuropa. Der viel beachtete Gewinn vor Steuern stieg in den zwölf Monaten per Ende September auf 46 Millionen britische Pfund, von 34 Millionen Pfund im Jahr zuvor. Der Umsatz legte auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 9,01 Milliarden Pfund zu. Thomas Cook will für das Geschäftsjahr eine Schlussdividende von 0,60 Pence ausschütten, 0,10 Pence mehr als für das Jahr zuvor.

Axalta verhandelt nun mit Nippon Paint über Übernahme

Der US-Farbenanbieter Axalta Coating Systems hat Fusionsgespräche mit der japanischen Nippon Paint Holdings Co bestätigt. Das Volumen des Deals könnte die Marke von 8,25 Milliarden US-Dollar übersteigen. Zuvor hatte Axalta die Fusionsverhandlungen mit dem Amsterdamer Wettbewerber Akzo Nobel ohne Nennung von Gründen abgebrochen. Auch zu den Gesprächen mit den Japanern wollte das Unternehmen aus Philadelphia nichts weiter sagen, außer, dass es noch keinen endgültigen Deal gebe. Dow Jones hatte unter Berufung auf Kreise bereits über die Gespräche mit Nippon Paint berichtet.

SAP-Rivale Salesforce etwas vorsichtiger als Analysten

Der SAP-Konkurrent Salesforce hat im dritten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als am Markt erwartet, schaut aber etwas zurückhaltender als die Beobachter auf das laufende Quartal. Die vorsichtige Einschätzung dürfte der Grund für die nachbörsliche Schwäche der Aktie im US-Handel gewesen sein.

HP liefert starkes Gewinnwachstum im Rahmen der Erwartungen

Der Drucker- und PC-Hersteller HP hat im vierten Geschäftsquartal dank höherer Einnahmen aus dem Verkauf von Computern und Druckerzubehör mehr verdient und umgesetzt. Der Nettogewinn kletterte im Quartal per Ende Oktober auf 660 Millionen US-Dollar oder 39 Cent je Aktie, von 492 Millionen Dollar oder 28 Cent je Anteil im Vorjahresquartal. Bereinigt um Sondereffekte verdiente das Unternehmen je Aktie 44 Cent und traf damit die Konsensschätzung der Analysten. Der Umsatz legte um 11 Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar zu. Hier hatten die Beobachter 13,35 Milliarden Dollar prognostiziert.

