Viele Vermieter in Deutschland verlangen eine Bonitätsauskunft von Mietinteressenten, bevor sie einen Mietvertrag abschließen. Dank der erweiterten Kooperation mit der SCHUFA können Wohnungssuchende ab sofort schnell und einfach auf immowelt.de den SCHUFA-BonitätsCheck bestellen und downloaden.



Der SCHUFA-BonitätsCheck ist für beide Seiten von Vorteil:



Interessenten erhöhen die Chance, den Zuschlag für eine Wohnung zu bekommen. Vermieter erhalten gleichzeitig eine fälschungssichere Auskunft über die Bonität des Bewerbers und können sich von der finanziellen Zuverlässigkeit der potentiellen Mieter überzeugen.



Einfach downloaden und verschicken



Für Mietinteressenten sind es bis zum persönlichen SCHUFA-BonitätsCheck nur wenige Schritte: Persönliche Daten eingeben, Zahlungsinformationen ausfüllen, Identität bestätigen - und schon kann der SCHUFA-BonitätsCheck direkt auf immowelt.de als PDF heruntergeladen werden. So können potentielle Mieter schnell und einfach ihre SCHUFA-Auskunft ausdrucken oder auf Wunsch auch per Post zusenden lassen. Dem Vermieter kann der SCHUFA-BonitätsCheck dann für den Vertragsabschluss ebenfalls digital vorgelegt werden.



Höchste Sicherheit auf allen Seiten



Der SCHUFA-BonitätsCheck auf immowelt.de ist sowohl für den Mieter als auch den Vermieter an höchste Sicherheitsstandards geknüpft. Nutzer müssen sich im Bestellvorgang mit ihrem deutschen Personalausweis und ihrer deutschen Bankverbindung identifizieren. Der Empfänger, also beispielsweise der Vermieter, kann durch Eingabe eines Verifizierungscodes die Echtheit des erhaltenen Zertifikats überprüfen lassen.



Ausländische Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland identifizieren sich über die Meldeadresse und erhalten die SCHUFA-Auskunft klassisch per Post zugesendet.



Gefahr von Mietausfällen verringern



Für Vermieter ist der SCHUFA-BonitätsCheck ein wichtiges Instrument, um das Risiko von Mietausfällen zu verringern. Gerade dann, wenn die Mietzahlung eine fest einkalkulierte Bedingung beim Darlehen zur Finanzierung der Wohnung war, können sich Vermieter längere Mietausfälle nicht leisten. Umso wichtiger ist es, die Bonität der Wohnungsbewerber bei Vertragsabschluss zu überprüfen. Durch die original SCHUFA-Auskunft lässt sich das Risiko von Mietausfällen und Mietnomaden minimieren. Bereits seit Anfang Oktober können gewerbliche Vermieter SCHUFA-Auskünfte in ihrem Kundenbereich auf immowelt.de anfordern.



