Dreiteilige Hörspielreihe / 24., 25. und 26. Dezember 2017, jeweils 14:05 Uhr in SWR2



Kaspar und sein Opa verzaubern die Weihnachtsfeiertage im Radio: SWR2 sendet die Hörspiel-Trilogie "Kaspar, Opa und der Monsterhecht", "Kaspar, Opa und der Schneemensch" sowie "Kaspar, Opa und der Seeteufel" nach den von der Kritik hoch gelobten Kinderbüchern von Mikael Engström. Kinder und Erwachsene finden in den Büchern des preisgekrönten Autors viel Anregung zum Nachdenken. Es geht um die großen Themen des Lebens, die sich in der kleinen Welt eines schwedischen Dorfes widerspiegeln. Die Reihe wird am 24., 25. und 26. Dezember, jeweils ab 14:05 Uhr, in SWR2 und online unter www.SWR2.de/hoerspiel sowie unter www.kindernetz.de/spielraum zu hören sein.



Weihnachten mit Kaspar und Opa



Kaspar und sein Großvater leben an einem großen schwedischen See. Hätte der Außenborder von Opas Boot nicht den Geist aufgegeben und die Zeitung nicht einen Angelwettbewerb mit einem sensationellen Preis ausgeschrieben, dann hätten Kaspar und Opa einfach weiter Barsche geangelt und ihre Holzpferdchen geschnitzt. Nun muss Kaspar einen Monsterhecht fangen, um den Wettbewerb zu gewinnen und um zu vermeiden, dass Opa mogelt. Schließlich geht es nicht mehr nur um einen neuen Außenborder, sondern um nichts weniger als um Opas unsterbliche Seele. Zu Weihnachten kündigt sich Besuch an: Tante Karin kommt aus Stockholm. Opas Kopf fühlt sich schon ganz schummerig an beim Gedanken an Karin und auch Kaspar vermisst die gemütliche Zweisamkeit. Kann man die Tante nicht mit dem Schneemenschen verscheuchen, vor dem sogar die schrullige Frau Åhman Angst hat? Am Ende sieht es dann fast so aus, als ob ein Feuerteufel umgeht, denn wer sonst soll Åhmans Scheune, Witwe Satterlunds Abstellkammer, einen Mopedschuppen, ein Plumpsklo und fast die Kirche abgefackelt haben? Schnell gerät Kaspar in Verdacht. Opa ist felsenfest davon überzeugt, dass Kaspar nichts mit der Brandstiftung zu tun hat. Doch wie kann Kaspar seine Unschuld beweisen?



Der Autor und seine Werke



Mikael Engström, 1961 in Solna/Schweden geboren, lebt als Schriftsteller am Stadtrand von Stockholm. Für seine Jugendromane "Brando" und "Steppo" wurde er vielfach ausgezeichnet und unter anderem für den renommierten schwedischen August-Preis sowie den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. Für seinen Roman "Ihr kriegt mich nicht!" erhielt er die Nils-Holgersson-Plakette 2008.



24., 25. und 26. Dezember 2017, jeweils ab 14:05 Uhr in SWR2



