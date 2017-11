Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 18. November 2017 fand im Bezirk Xiaoshan, Hangzhou City, einer der am entwickeltsten städtischen Bezirke im Osten Chinas, ein "Familientreffen" der besonderen Art statt. 800 gebürtige Xiaoshaner, die führende Positionen in mehreren Sektoren landesweit sowie international innehaben, kehrten dem Aufruf der Xiaoshan-Bezirksregierung folgend erstmalig zu einem Treffen in ihre Heimat zurück.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/609202/Xiaoshan_Internatio nal_Exhibition_Centre.jpg



Nach einem nahezu 40-jährigen Entwicklungsprozess hat sich Xiaoshan, berühmt als Stadt der Unternehmer und Reformer, von einer führenden Bezirkswirtschaft zu einem für heute typischen internationalen Stadtbezirk entwickelt.



Xiaoshan befindet sich entlang des Südufers des Qiantang-Flusses. Dieser moderne Bezirk beherbergt den Hauptveranstaltungsort des G20-Hangzhou-Gipfeltreffens. Der Bezirk machte sich aufgrund seiner wirtschaftlichen Entwicklung einen Namen und gewann wiederholt den ersten Preis als beste Investmentdestination Festlandchinas. Seit der Reform und der Öffnung Chinas haben die Einwohner Xiaoshans bezüglich der Ingangsetzung der Privatwirtschaft Chinas ein Wunder vollbracht.



Der kürzlich verstorbene Lu Guanqiu stammte aus Xiaoshan. Er wird als "Pate" chinesischer Privatunternehmen gesehen. Ende der 70-iger Jahre gründete er Wanxiang Group und machte diese zum ersten OEM, der General Motors mit Autoteilen und Fahrzeugkomponenten belieferte. Die US-amerikanische Tochtergesellschaft der Gruppe verfügt über mehrere Dutzend Unternehmen in 26 US-amerikanischen Staaten und hat über 8000 Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten geschaffen. Illinois machte den 12. August in Anerkennung des Beitrags des chinesischen Unternehmens zum Staat zum "Wanxiang Day".



Seit ihrer Gründung im Jahre 1986 als Chemieunternehmen hat sich die Chuanhua Group zu einem bekannten und diversifizierten modernen Privatunternehmen entwickelt.



Während der letzten Jahre hat Xiaoshan, Chinas "wirtschaftliches Schwergewicht", die Mission zur "Vorantreibung eines allumfassenden Wirtschaftsumbruchs und sozialen Wandels durch Stadttransformation" in Angriff genommen.



Die Lokalverwaltung erkannte Innovation als führenden Motor für Entwicklung.



Der Hangzhou Bay Information Port, der sich in Xiaoshans wirtschaftlicher und technologischer Entwicklungszone befindet, ist eine wichtige "Inkubations"-Plattform für die Internetindustrie in Xiaoshan. Mehr als 30 bekannte chinesische Internetfirmen haben sich hier angesiedelt, so dass die Zone zu einer wichtigen Antriebskraft für Xiaoshan geworden ist, um den Sprung von einer Produktionsfläche zu einem Informationsökonomie-Gebiet zu schaffen.



Zur Zeit nimmt die neue Industrieform Xiaoshans Form an, mit intelligenter Fertigung als Mittelpunkt. Chinas erste industrielle Big-Data-Allianz und erstes industrielles Big-Data-Labor wurden in Xiaoshan gegründet. Internet-Giganten wie Alibaba und Netease sowie AI-Unternehmen entschieden sich allesamt für eine dortige Ansiedelung.



Das Hangzhou International Expo Center in Xiaoshan dient als Hauptveranstaltungsort des G20-Hangzhou-Gipfeltreffens. Der Block, in dem sich das Zentrum befindet - Olympic Sports Expo City - wird auch die 2022 Hangzhou Asian Games beherbergen.



Statistiken zufolge hat das Zentrum seit seiner Eröffnung am 25. September 2016 bis zum heutigen Zeitpunkt mit einer Gesamtausstellungsfläche von über 3,5 Millionen Quadratmetern insgesamt mehr als 1800 Konferenzen und 37 Ausstellungen ausgerichtet. Die G20-Gipfeltreffen-Experience Hall des Zentrums hat bisher über eine Millionen Besucher empfangen.



Durch den Gewinn von Anerkennung internationaler Konferenzorganisatoren konnte das Hangzhou International Expo Center 2017 erfolgreich der ICAA (International Congress & Convention Association) beitreten und wurde das einzige UIA-Mitglied Chinas (Union of International Associations). Für die Zukunft sind weitere internationale Messen, Konferenzen und Kulturveranstaltungen geplant.



Es wird davon ausgegangen, dass Xiaoshan zu der dynamischsten Ausstellungsstadt Chinas und zur weltweit ersten Adresse für Kongresse und Ausstellungen werden wird. Man nimmt an, dass der Gesamtumsatz durch Ausstellungen bis 2019 mehr als 15 Milliarden Yuan (2,3 Milliarden US-Dollar) betragen wird, und dass mehr als 1000 internationale Konferenzen stattfinden werden. Es ist daher absehbar, dass es in Xiaoshan zu einer neuen Branchenentwicklung kommen wird: High-End-Austellungen.



Nach dem G20-Hangzhou-Gipfeltreffen ist Xiaoshan zu einem wichtigen Stadtbezirk geworden, der Hangzhou mit der Welt verbindet. Der Bezirk wird die Kongress- und Ausstellungsindustrie zukünftig weiterhin tatkräftig ausbauen und mit vollstem Einsatz versuchen, zu einer internationalen, chinesischen Stadt auf der Grundlage des Konzeptes "Exhibition +" ("Ausstellung +") zu werden.



OTS: Xiaoshan District Government newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128761 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128761.rss2



Pressekontakt: Ms. Wang Tel.: +86-10-63074558