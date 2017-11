Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Bankenaufsicht überrascht von Inaktivität der Brexit-Banken

Die bei der EZB angesiedelte Bankenaufsicht SSM hat die mit einer britischen Lizenz in der EU tätigen Banken gemahnt, sich für den Fall eines harten Brexit rechtzeitig um eine SSM-Lizenz zu bemühen. "Im Falle eines harten Brexit könnte der Zugang dieser Institute zum einheitlichen europäischen Markt durch den europäischen Passport von einem Tag auf den anderen erlöschen. Insofern überrascht es uns ein wenig, dass wir bisher nur von knapp der Hälfte der betroffenen Banken kontaktiert wurden und bislang noch nicht die hohe Anzahl an Anträgen für eine SSM-Banklizenz erkennen können", sagte der Chef der Abteilung 4 der Bankenaufsicht, Korbinian Ibel, bei der Handelsblatt-Jahrestagung.

EZB: NPL-Leitlinien bringen für manche Banken "extremen Wandel"

Die von der EZB-Bankenaufsicht SSM erlassenen Leitlinien für den Umgang mit notleidenden Krediten bringen manche Institute in Europa nach Einschätzung der Aufseher stark unter Druck. Der Leiter der Abteilung 4 beim SSM, Korbinian Ibel, sagte bei der Handelsblatt-Jahrestagung zur europäischen Bankenaufsicht: "Wenn man diesen Guide liest, kann man hin und wieder denken, das ist doch eigentlich alles Common Sense. Und dennoch sage ich Ihnen: Für manche Banken bedeutet das einen extremen Wandel zum Besseren."

Bundesbank/Loeper: Arbeiten weiterhin an Small Banking Box

Deutschland setzt sich weiter für die regulatorische Entlastung kleiner Banken im Rahmen einer sogenannten Small Banking Box ein. Der bei der Deutschen Bundesbank für Bankenaufsicht- und regulierung zuständige Erich Loeper sagte bei der Handelsblatt-Jahrestagung zur europäischen Bankenaufsicht in Frankfurt: "Wir werden weiter an den Vorschlägen arbeiten - inwieweit sie sich durchsetzen lassen, bleibt abzuwarten."

BdB: Europa sollte von "schlechtem" Basel 3 abweichen

Die Europäer sollten ein für ihre Bankindustrie schlechtes Ergebnis der Verhandlungen um die Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 nach Aussage des Bankenverbands BdB nicht akzeptieren. Der für Bankenaufsicht zuständige Christian Ossig sagte bei der Handelsblatt-Jahrestagung zur europäischen Bankenaufsicht, Europa müsse dann vom Prinzip globaler Regulierungsstandards abweichen und ein Baseler Paket implementieren, das für Europa sinnvoll sei.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 35 Millionen an eine Bank zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,64 (Vorwoche: 1,66) Prozent.

Ölpreise auf höchstem Stand seit Juli 2015

Die Ölpreise sind weiter auf dem Weg nach oben. US-Öl der Sorte WTI kostet 57,88 Dollar und damit 1,9 Prozent mehr als im US-Geschäft am Dienstag, während dem der Preis bereits zugelegt hatte. Damit ist WTI so teuer wie zuletzt im Juli 2015. Brentöl verteuert sich um 1,0 Prozent auf 63,18 Dollar. Die Rohstoffexperten der Commerzbank erklären den stärkeren Anstieg des WTI-Preises mit der Schließung einer Ölpipeline in den USA aufgrund eines aufgetretenen Lecks.

EU-Kommission: Italiens hoher Schuldenstand gibt "zur Sorge Anlass"

Die EU-Kommission stellt Italien wegen seiner hohen Gesamtverschuldung unter verschärfte Beobachtung. "Im Falle Italiens gibt die anhaltende hohe Staatsverschuldung zur Sorge Anlass", erklärte die Behörde am Mittwoch in ihrer Bewertung der Haushaltspläne der Mitgliedstaaten. In einem Brief informierte sie demnach die italienische Regierung, sie werde im Frühjahr 2018 erneut bewerten, "ob Italien den Richtwert für den Schuldenabbau einhält".

Brüssel will Defizitverfahren gegen Großbritannien beenden

Nach neun Jahren will die EU-Kommission das Defizitverfahren gegen Großbritannien beenden. Wie EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch in Brüssel sagte, hat London "dauerhaft" sein Haushaltsdefizit reduziert. Es habe im Budgetjahr 2009/2010 bei noch mehr als 10 Prozent der Wirtschaftsleistung gelegen. Für den Zeitraum 2016/2017 sei der Fehlbetrag im britischen Haushalt auf 2,3 Prozent gefallen und damit unter die EU-Vorgabe von 3 Prozent.

Neue Wahl brächte Umfragen zufolge altes Ergebnis

Die nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen viel diskutierten Neuwahlen würden Umfragen zufolge kein wesentlich anderes Ergebnis bringen als die jüngste Bundestagswahl. Im aktuellen Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung fallen CDU/CSU um zwei Punkte auf 30 Prozent. SPD (21 Prozent) und Grüne (10 Prozent) gewinnen im Vergleich zur Vorwoche jeweils einen Punkt hinzu. FDP (11 Prozent), Linke (11 Prozent) und AfD (14 Prozent) gewinnen jeweils einen halben Punkt hinzu. Eine große Koalition aus CDU/CSU und SPD und ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grüne kämen zusammen auf jeweils 51 Prozent.

Altmaier: SPD ringt bei großer Koalition mit sich selbst

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sieht ein Ringen in der SPD um eine mögliche Fortsetzung der großen Koalition - obwohl sich die Parteispitze bisher klar auf ein Nein dazu festgelegt hat. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden und alle weiteren Möglichkeiten ausloten, die es gibt, eine Regierungsbildung zu ermöglichen", sagte Altmaier im Nachrichtensender N24.

SPD-Politiker Weil im Amt des niedersächsischen Ministerpräsidenten bestätigt

Der niedersächsische Landtag hat den SPD-Politiker Stephan Weil erneut zum Ministerpräsidenten gewählt. 104 von 137 Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Hannover für den Landeschef der Sozialdemokraten, der bereits seit 2013 als Regierungschef amtiert. Der 58-Jährige regiert nun an der Spitze einer großen Koalition mit der CDU um Parteichef Bernd Althusmann.

Rentenbeitrag soll 2018 leicht auf 18,6 Prozent sinken

Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung soll im kommenden Jahr um 0,1 Prozentpunkte auf 18,6 Prozent sinken. Das Kabinett billigte nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums am Mittwoch in Berlin den Entwurf für eine entsprechende Verordnung. Der Bundesrat muss der Regelung noch zustimmen, was aber als sicher gilt.

Deutsche wollen Kohleausstieg und mehr Windstrom vom Meer

Trotz des gemeinsam mit dem Jamaika-Bündnis vorerst geplatzten Kohleausstiegs wollen die Deutschen weiter eine klimafreundliche Stromerzeugung. Zwei Drittel halten bei der Stromversorgung den Umstieg auf Windkraft, Solarenergie und Biomasse für wichtig, wie eine Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie (Agow) ergeben hat.

Umfrage: Autokonzerne und Politik haben bei Dieselskandal versagt

Die Autofahrer in Deutschland stellen den Autokonzernen und der Politik bei der Aufarbeitung des Abgasskandals ein schlechtes Zeugnis aus. In einer noch unveröffentlichten Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) bewerten 62 Prozent der Befragten das Engagement der Hersteller bei der Dieselproblematik als schlecht. Dow Jones Newswires hatte Einblick in die Ergebnisse.

EuGH: Legal, aber missbräuchlich heißt illegal

Unternehmen können sich nicht missbräuchlich auf bestehende Steuerregeln berufen. Wie am Mittwoch der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg entschied, sind "missbräuchliche Praktiken von Wirtschaftsteilnehmern" von der Anwendung des EU-Rechts nicht gedeckt. Konkret bestätigte der EuGH damit eine Mehrwertsteuerforderung der Steuerbehörden in Irland für den Verkauf von Immobilien.

UN-Tribunal verurteilt Ratko Mladic zu lebenslanger Haft

Das UN-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien in Den Haag hat den ehemaligen bosnisch-serbischen Militärchef Ratko Mladic zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorsitzende Richter Alphons Orie sprach den 74-Jährigen am Mittwoch wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Bosnien-Krieges (1992 bis 1995) schuldig.

Libanesischer Regierungschef legt Rücktrittsankündigung auf Eis

Der libanesische Regierungschef Saad Hariri hat seine Rücktrittsankündigung auf Eis gelegt. Präsident Michel Aoun habe ihn gebeten, seinen Rücktritt als Ministerpräsident bis zu weiteren Beratungen aufzuschieben, sagte Hariri am Mittwoch vor Journalisten in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Er habe eingewilligt und seinen Rücktritt daher vorläufig "ausgesetzt".

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt 4,0%

Norwegen Sep Arbeitslosenquote bereinigt PROGNOSE: 4,1%

Norwegen Aug Arbeitslosenquote bereinigt war 4,1%

US/MBA Market Index Woche per 17. Nov +0,1% auf 402,3 (Vorwoche: 401,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 17. Nov +5,3% auf 240,4 (Vorwoche: 228,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 17. Nov -4,8% auf 1.306,1 (Vorwoche: 1.371,6)

