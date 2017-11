Bei Onlineeinkäufen und Geldsendungen in fremder Währung kassiert der Bezahlriese PayPal kräftig ab. Wir zeigen günstigere Alternativen.

Die Smartwatch des chinesischen Herstellers Huawei soll es sein. Mit Lederarmband und Edelstahlgehäuse sieht sie aus wie eine klassische mechanische Armbanduhr, lässt sich aber digital und drahtlos mit Android-Smartphones verbinden. Beim deutschen Uhrenhändler Watchshop kostet sie 268 Euro, vier sind auf Lager. Schnell bestellen? Lieber erst Preise vergleichen. Hat nicht das britische Pfund wegen des Brexits an Wert verloren? Mal schauen, was die Uhr auf der Insel kostet.

Tatsächlich: Über die englische Seite des Handelsportals Ebay bietet ein Händler in Großbritannien die gleiche Uhr für 161 Pfund an, inklusive Versand nach Deutschland. Zum aktuellen Wechselkurs, den der Währungsbroker Oanda anzeigt, wären das 179 Euro - macht 33 Prozent Ersparnis. Der Interbankenkurs gilt allerdings nur für Investoren, die hohe Summen tauschen. Internetshopper müssen einen Aufschlag zahlen. Aber so heftig kann der nicht sein, oder? Der britische Verkäufer der Uhr wirkt professionell, seine Kundenbewertungen sind okay. Und zahlen kann man per PayPal, dem 2015 von Ebay abgespaltenen Onlinebezahldienst. Also los.

Oder lieber doch nicht? Mit PayPal werden die Nebenkosten des Auslandseinkaufs ziemlich teuer, stellt man am Checkout, der virtuellen Ladenkasse, fest. Das verwundert, denn im Inland kann man mit PayPal kostenlos zahlen, Gebühren holt sich der Bezahldienst nur bei den Händlern. Kommen aber Pfund, US-Dollar oder Schweizer Franken ins Spiel, wird es teuer. Für den Tausch in diese Währungen wird ein Zuschlag in Höhe von 3,0 bis 3,5 Prozent fällig, zu dem PayPal die Devisen von seinen Banken erwirbt. In den Geschäftsbedingungen listet das Unternehmen auf, für welche Währungen welcher Zuschlag gilt. Er ist fast immer doppelt so hoch wie die 1,5 bis 2,0 Prozent Zuschlag, die beim Kreditkarteneinsatz im Ausland fällig werden.

Der Wettbewerb im Markt für Kreditkarten ist hart: Banken, die um Privatkunden werben, bieten Karten zu günstigen Konditionen an - ohne Jahresgebühr oder auch mit niedrigen oder gar keinen Gebühren für den Auslandseinsatz. Horrende Bankgebühren, etwa für Auslandsüberweisungen, hat die EU gestoppt. "An die Zahlungen in fremder Währung aber kommen die Regulierer nicht heran", sagt Jürgen Moormann, ...

