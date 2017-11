München (ots) -



Die Fahrer von Benziner-Pkw können sich über deutlich gesunkene Spritpreise freuen. Wie eine ADAC Auswertung zeigt, kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel derzeit 1,354 Euro - ein Minus von 2,6 Cent gegenüber der Vorwoche. Diesel verbilligte sich im selben Zeitraum um 0,7 Cent und kostet 1,191 Euro.



Laut ADAC hätten die Kraftstoffpreise schon in der Vorwoche aufgrund der niedrigeren Rohölnotierungen sinken können. Nun ist der Ölpreisrückgang mit Verzögerung auch an den Tankstellen angekommen. Die Autofahrer haben es in der Hand, die Spritpreise in ihrem Sinne zu beeinflussen. Wer konsequent günstige Anbieter zum Tanken ansteuert, spart nicht nur Geld, sondern stärkt auch die Marktposition der preiswerten Tankstellen.



