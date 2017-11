Smithers Viscient, ein weltweit operierendes Auftragsforschungsunternehmen (CRO), meldete heute die Ernennung von Alasdair Clipston zum Director of Chemistry.

Clipston bringt bei seinem Eintritt bei Smithers über 15 Jahre Erfahrung in Unternehmen aus den Bereichen Auftragsforschung und Auftragsprüfung, wie etwa AstraZeneca und Charles River, mit.

"Alasdair Clipston bringt großes Wissen und viel Erfahrung in unser operatives Führungsteam ein, insbesondere in der Rückstandschemie und der physikalischen Chemie, unter anderem bei der 5-Batch-Analyse", so Steve Dean, Managing Director von Smithers Viscient Europe. "Seine Fähigkeiten und seine Begeisterung für die Naturwissenschaften in Verbindung mit seinen herausragenden Kundenbeziehungen und seinem ausgeprägten Geschäftsverständnis machen ihn zu einer sehr guten Wahl für den Ausbau unserer Chemieabteilung und für die Unterstützung unseres Kundenstamms."

Zuletzt war Clipston als Functional Manager für die Abteilung Reststoffe innerhalb des Unternehmensbereichs Agrochemical and Veterinary Products von Charles River Laboratories tätig.

Clipston verfügt über einen Master-Abschluss im Fach Forensische und Analytische Chemie der britischen University of Strathclyde. Er wird die operative Verantwortung für den Bereich Chemie am Standort von Smithers Viscient Europe im britischen Harrogate übernehmen. Zu seinen Erfahrungsbereichen zählen die analytische und die physikalische Chemie sowie die Rückstandschemie.

Über Smithers Viscient

Smithers Viscient ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsunternehmen (Contract Research Organisation, CRO). Das Unternehmen liefert ein breitgefächertes Angebot an Ökotoxikologie-, Umwelt-, Stoffwechsel-, Chemie- und Toxikologiedienstleistungen für die Sektoren Pharmazie, Pflanzenschutz, Chemie und Haushaltsprodukte für Verbraucher. Kompetenzen im Bereich Bestäubertests beinhalten Laborstudien, Halbfeld- und Feldexpositionen. Das Unternehmen Smithers Viscient führt mit Laboren in Nordamerika und Europa seit 45 Jahren Umweltstudien bezüglich einheitlicher Richtlinien und höher gestufte Studien durch. Weitere Informationen über die regulatorischen Umwelttestdienstleistungen von Smithers Viscient finden Sie unter http://smithersviscient.com/.

