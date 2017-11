Die amerikanische Duke Realty Corporation (ISIN: US2644115055, NYSE: DRE) zahlt ihren Aktionären eine Sonderdividende in Höhe von 0,85 US-Cents aus. Die Auszahlung erfolgt am 12. Dezember 2017 (Record date: 1. Dezember 2017). Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,80 US-Dollar an regulärer Dividende ausgeschüttet (in vierteljährlichen Tranchen). Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 29,30 US-Dollar (Stand: 21. November 2017) einer ...

