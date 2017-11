Laut Bloomberg hat Tesla innerhalb der letzten zwölf Monate pro Stunde 480.000 US-Dollar verbrannt. Tesla könnte deshalb im nächsten Jahr in Finanzierungsschwierigkeiten geraten. Musk kündigt indes an einen E-Sportwagen sowie einen E-Sattelschlepper bauen zu wollen. Lebt Tesla von Visionen statt vom Verkauf von Autos? Tesla hat in den letzten zwölf Monaten pro Stunde 480.000 ...

