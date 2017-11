Von Hans Bentzien

FRANKFURT/LONDON (Dow Jones)--Bundesbank-Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling hat davor gewarnt, die Regeln für Anleihekäufe durch die Zentralbanken des Eurosystems nach Belieben zu ändern. Bei einer Rede in London sagte Wuermeling, die selbst auferlegten Beschränkungen hinsichtlich Emittenten- und Emmissionslimit sowie die Orientierung am EZB-Kapitalschlüssel dürften nicht geändert werden. "Eine reibungslose Abwicklung des Staatsanleihekaufprogramms zu gewährleisten, kann nicht bedeuten, die Regeln zu ändern, wann immer diese ein Hindernis zu werden drohen", sagte Wuermeling laut vorab verbreitetem Redetext in London.

"Es ist offenkundig, dass eine Änderung dieser Parameter, die die EZB aus gutem Grund selbst aufgestellt hat, die Geldpolitiker tief in das Gebiet der Finanzpolitik führen würde", fügte Wuermeling hinzu. Dann stünden Glaubwürdigkeit und Reputation der Zentralbank auf dem Spiel. Der Bundesbank-Vorstand erinnerte zudem an die Kritik des Bundesverfassungsgerichts an den Ankäufen. "In der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das Staatsanleihekaufprogramm an den Europäischen Gerichtshof zu überweisen, zeigt sich ganz klar die Skepsis des Gerichts", sagte er.

Die EZB hat die Regeln des APP mehrfach gelockert, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, zum Beispiel wurden Emittenten- und Emissionslimits angehoben, die zulässigen Restlaufzeiten der ankaufbaren Papiere reduziert und deren Mindestrendite gesenkt.

Zuletzt ließ die Aussage der EZB aufhorchen, dass Mittel aus fällig werdenden Anleihen während des Nettoankaufs von Anleihen in dem Staat reinvestiert werden sollten, in dem die Papiere emittiert wurden. Nach Aussage von Analysten lässt sich das im Umkehrschluss als Versuch interpretieren, nach dem Ende der Nettoankäufe im Portfolio der angekauften Papiere Umschichtungen zwischen Staaten vorzunehmen, die nicht mehr dem EZB-Kapitalschlüssel entsprächen.

