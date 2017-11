Fast vier Jahrzehnte herrschte Robert Mugabe in Simbabwe. Nun ist der 93-Jährige zurückgetreten. Das Ende seiner Diktatur war zwar kurz und schmerzlos, dennoch hinterlässt er ein Land im Chaos.

Als Zehntausende von Simbabwern am vergangenen Wochenende in die Straßen von Harare strömten, um dort den Rücktritt des Mannes zu fordern und zu feiern, der fast 40 Jahre lang brutal über sie geherrscht hatte, saß Robert Mugabe mit einen alten Freund daheim in seinem Büro, aß Maisbrei und schwelgte in alten Zeiten. "Er erzählte von seinen Schultagen und davon, wie die Anthropologie damals die Sicht der Kolonialisten auf Schwarze und deren Intelligenz bestimmt habe", verriet George Charamba, seit 17 Jahren ein enger Vertrauter des Diktators, einem Reporter der britischen "Financial Times". Charamba, der an jenem Tag bereits mehr als fünf Stunden mit Mugabe geplaudert hatte, sprach auch davon, wie entspannt der 93-Jährige trotz des Orkans wirke, der draußen gerade durch die Straße der Hauptstadt tobte. "Meine Güte, war er gut gelaunt und gesprächig", sagte Charamba gegenüber dem Reporter.

Mugabe hat sich bis zuletzt fast nur mit Jasagern und engen Freunden wie Charamba umgeben. Viele, die ihn gut kennen, wie etwa die inzwischen verstorbene simbabwische Journalistin und Buchautorin Heidi Holland, haben bei Mugabe Charakterzüge des römischen Kaisers Caligula festgestellt, der Widerspruch nicht duldete, überall nur Verschwörungen witterte und deshalb nach der Maxime herrschte - "Oderint, dum metuant". "Mögen sie hassen, wenn sie nur fürchten".

Wenn er es noch gekonnt hätte, hätte Mugabe am vergangenen Samstag sicherlich wie zuvor die Polizei und das Militär mobilisiert, um die Proteste des Volkes im Keim zu ersticken. Doch das Militär stand diesmal auf der anderen Seite - auf der seines langjährigen Kampfgefährten Emmerson Mnangagwa, den Mugabe kurz zuvor völlig willkürlich als Vizepräsident geschasst hatte, um an seiner Stelle die eigene, im Volk weithin verhasste Ehefrau Grace zu installieren.

Die First Lady war Mugabes Sekretärin im Präsidentenamt, als der junge Politiker noch mit seiner ersten Frau Sally verheiratet war. Als die aus Ghana stammende und im Volk beliebte First Lady 1992 an einem Nierenleiden verstarb, kam die bis dato geheime Liaison mit Grace an die Öffentlichkeit. Seiner 40 Jahre jüngeren und extrem verschwendungssüchtigen Gattin wollte er nun die Welt zeigen - und vor allem wie bedeutsam er ist. Es verging kaum ein Monat, in dem die beiden nicht ins Ausland reisten, wo er sich feiern ließ - und sie unverfroren auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...