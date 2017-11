Jan Schwalbe wird Chefredaktor der Finanz und Wirtschaft

Jan Schwalbe übernimmt auf den 1. Januar 2018 die Chefredaktion der Wirtschafts- und Anlegerzeitung Finanz und Wirtschaft. Er folgt auf Mark Dittli, der das Unternehmen Ende Oktober 2017 auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Zürich, 22. November 2017 - Die Nachfolge von Mark Dittli, der ? wie bereits kommuniziert ? die Finanz und Wirtschaft auf Ende Oktober 2017 auf eigenen Wunsch verlassen hat, ist bestimmt: Auf den 1. Januar 2018 übernimmt Jan Schwalbe die Chefredaktion der Wirtschafts- und Anlegerzeitung.



Mit Jan Schwalbe konnte ein fundierter Kenner der Finanz und Wirtschaft als Chefredaktor gewonnen werden. Der heute 49-jährige Journalist begründete 1997 bereits seine Karriere bei der Finanz und Wirtschaft. Er durchlief hier verschiedene berufliche Stationen. So war er von 1997 bis 1999 für makroökonomische Themen zuständig, bevor er als Korrespondent nach New York und später nach London wechselte. 2010 kehrte er als Senior Reporter in die Redaktion nach Zürich zurück. 2012 übernahm er die Leitung des Ressorts Unternehmen, bevor er 2014 die Finanz und Wirtschaft verliess, um Redaktionsleiter der Nachrichtenagentur Bloomberg in Zürich zu werden. Jan Schwalbe wechselt von CNN Money Switzerland zur Finanz und Wirtschaft. Für CNN war er zum bevorstehenden Start des Senders als Senior Producer vorgesehen.



Der Verwaltungsrat sowie die Unternehmensleitung von Tamedia wünschen Jan Schwalbe für seine künftigen Aufgaben viel Erfolg.

