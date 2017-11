Sehr geehrte Leser und Leserinnen, in diesem Content-Artikel würden wir Ihnen gerne unsere statistische Auswertung zu den Edge-Aktien 2017 vorstellen. Wir werden im folgenden Verlauf ansprechen was überhaupt ein Edge ist, was die Edge-Aktien von anderen Aktienanalysen unterscheidet und wo Sie die Edge-Aktien-Analysen finden können. Wer uns noch nicht kennt, hier nochmal ein kurzes Resümee unsererseits. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...