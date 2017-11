300 Tonnen aus New York, 375 aus Paris - Deutschland holt seine Goldreserven sukzessive zurück nach Frankfurt. Ein Milliardenwert. Doch in diesem Jahr ist mit Gold wenig Staat zu machen.... Gold fasziniert nicht nur den weltgrößten Förderer China! Auch die Deutschen haben Gold. Vor allem physisch. Was in diesem Jahr wenig eingebracht hat. Unser Themenschwerpunkt Gold mit Antworten, warum das Edelmetall so fasziniert, wenn auch nicht performt.