NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Gewinne und möglicherweise neue Rekorde könnte es an der Wall Street am Mittwoch zum Start geben. Am Vortag war es zu einem beeindruckenden Rekordlauf mit Allzeithochs bei den drei Leitindizes gekommen, getrieben vor allem vom Technologiesektor. Die Stimmung für Aktien bleibt gut vor dem Hintergrund starker Unternehmenszahlen und einer brummenden Konjunktur. Ein spezieller Impuls könnte zudem am Mittwoch von Einzelhandelswerten kommen, da die Verkäufe in der Branche mit Thanksgiving üblicherweise anziehen, was die Anleger vorwegnehmen könnten. Am Donnerstag findet wegen dieses Feiertags kein Handel statt, am Freitag gibt es nur ein verkürztes Geschäft.

Daneben steht am Berichtstag eine Reihe von Konjunkturdaten im Blick. Vor Börsenstart werden der Auftragseingang und wöchentliche Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht, kurz danach folgt der Index des Verbrauchervertrauens. Gegen Mittag New Yorker Ortszeit wird das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht, von dem sich die Anleger Fingerzeige für den weiteren Zinspfad erhoffen. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt indes als sicher.

HP und Hewlett-Packard nach Zahlen unter Druck

Bei den Einzelwerten geben Hewlett Packard Enterprises vorbörslich 5,3 Prozent ab. Zwar hat der US-Technologiekonzern die Erwartungen des Marktes übertroffen, doch der Ausblick auf das laufende erste Quartal sowie der Abgang von CEO Meg Whitman belasten die Aktie. Für die Aktie des Drucker- und PC-Herstellers HP geht es in gleichem Ausmaß abwärts. Das Unternehmen hat zwar dank höherer Einnahmen aus dem Verkauf von Computern und Druckerzubehör mehr verdient und umgesetzt. Der bereinigte Gewinn je Aktie traf jedoch lediglich die Konsensschätzung der Analysten.

Für die Salesforce-Aktie geht es um 2,2 Prozent nach unten. Das Technologie-Unternehmen übertraf mit den Ergebnissen für das dritte Quartal zwar die Erwartungen des Marktes, enttäuschte allerdings mit dem Ausblick. Tivo dürften fester tendieren. Der Softwarehersteller hat einen Patentstreit mit Comcast für sich entscheiden können.

Guess brechen um gut 10 Prozent ein. Der Textileinzelhändler hat schwächer als erwartete Ergebnisse für das dritte Quartal bekanntgegeben.

Steigende Preise am Ölmarkt

Der Euro steht nach einigem Auf und Ab nun in etwa auf dem Stand des späten Vortags. Die Gemeinschaftswährung wird mit 1,1750 Dollar bezahlt. Der Goldpreis legt leicht zu, bewegt sich aber weiter unauffällig in seiner jüngsten Handelsspanne. Die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.284 Dollar.

Die Notierungen der Anleihen geben etwas nach. Zum einen sehen Investoren gegenwärtig wenig Gründe, in Sicherheit zu gehen, da Kursaufschläge am Aktienmarkt locken. Zum andern positionieren sie sich für ein steigendes Zinsumfeld. Teilnehmer rechnen nach der eingepreisten Dezember-Zinserhöhung mit weiteren Schritten im kommenden Jahr, da die Konjunktur stark bleiben und die Inflation anziehen dürfte. Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen steigt mit fallenden Kursen um 1 Basispunkt auf 2,37 Prozent.

Am Ölmarkt geht es deutlich nach oben. Dabei steht unter anderem der Ausfall einer wichtigen Pipeline von Kanada in die USA im Fokus der Käufer. Stützend wirken daneben auch die Dienstagsdaten der API, die einen wöchentlichen Rückgang der US-Rohölvorräte um 6,4 Millionen Barrel anzeigten. Am Mittwoch folgen die Lagerbestandsdaten der US-Regierung. Für ein Barrel der Sorte WTI geht es um 1,9 Prozent auf 57,83 Dollar nach oben, Brent legt um 1 Prozent zu.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,76 -1,2 1,78 56,2 5 Jahre 2,10 0,2 2,10 17,6 7 Jahre 2,27 0,5 2,26 1,8 10 Jahre 2,37 1,2 2,36 -7,7 30 Jahre 2,78 2,1 2,76 -28,8 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1748 -0,09% 1,1758 1,1741 +11,7% EUR/JPY 131,62 -0,14% 131,81 131,95 +7,1% EUR/CHF 1,1608 -0,25% 1,1637 1,1641 +8,4% EUR/GBP 0,8880 +0,13% 0,8868 1,1276 +4,2% USD/JPY 112,03 -0,06% 112,10 112,39 -4,2% GBP/USD 1,3228 -0,22% 1,3258 1,3238 +7,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,89 56,83 +1,9% 1,06 +1,6% Brent/ICE 63,21 62,57 +1,0% 0,64 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.284,90 1.280,40 +0,4% +4,51 +11,6% Silber (Spot) 16,99 16,97 +0,2% +0,03 +6,7% Platin (Spot) 937,15 934,50 +0,3% +2,65 +3,7% Kupfer-Future 3,12 3,13 -0,1% -0,00 +23,7% ===

November 22, 2017 08:20 ET (13:20 GMT)

