BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat offenbar immer noch die Hoffnung, Neuwahlen vermeiden zu können. "In dieser Woche trifft sich der Bundespräsident mit den Vorsitzenden der Parteien, die für eine Regierungsbildung ausreichende programmatische Schnittmengen aufweisen könnten", erklärte seine Sprecherin Anna Engelke am Mittwoch in Berlin. Ziel der Gespräche sei es, "alle Möglichkeiten einer Regierungsbildung auszuloten".

Steinmeier spreche außerdem mit den Präsidenten von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht, erklärte Engelke. Geplant seien zudem Treffen mit Verfassungsrechtsexperten. "Darüber hinaus wird der Bundespräsident in der kommenden Woche Gespräche mit den Vorsitzenden aller Bundestagsfraktionen führen, um sich einen Gesamtüberblick von der politischen und parlamentarischen Lage zu verschaffen", hieß es abschließend aus Schloss Bellevue.

Steinmeier hatte sich am Dienstag mit FDP und Grünen getroffen. Für Mittwoch war CSU-Chef Horst Seehofer eingeladen, für Donnerstag der SPD-Vorsitzende Martin Schulz.

November 22, 2017

