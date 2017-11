Schanghai (awp/sda/afp) - Apple hat eingeräumt, dass sein Zulieferer Foxconn in China Schülerinnen und Schüler in überlangen Schichten zur Fertigung des neuen iPhones beschäftigt hat. Der US-Konzern erklärte, umgehend tätig geworden zu sein, nachdem er davon erfahren habe. Apple erklärte am Mittwoch, es sei bestätigt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...