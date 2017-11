Bloomberg New Energy Finance hat eine Prognose veröffentlicht, wonach sich der weltweite Markt für Batteriespeicher bis 2030 sechs Mal verdoppeln wird. 103 Milliarden US-Dollar sollen demnach bis dahin in den Sektor fließen und Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 125 Gigawatt installiert werden.Der Informationsdienst Bloomberg New Energy Finance (BNEF) rechnet mit massiven Investitionen in den Speichermarkt bis 2030. Insgesamt 103 Milliarden US-Dollar sollen in den Markt fließen, wie es in dem neuen Bericht "Energy Storage Forecast, 2017-2030" heißt. Nach Angaben der Analysten werden allein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...