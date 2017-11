Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, hat die Parteispitze um Martin Schulz dazu aufgerufen, den bisherigen Kurs zu überdenken. "Auch die SPD muss ihren bisherigen Kurs überdenken", sagte Kahrs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Die Entscheidung, nach der Wahl nicht zur Verfügung zu stehen, sei richtig gewesen. "Aber jetzt haben wir eine neue Lage", sagte Kahrs. "Die SPD trägt Mitverantwortung für den Staat, Ausschließeritis hilft sicher nicht weiter", betonte der konservative SPD-Politiker und warnte vor einer Auflösung des Bundestages. "Neuwahlen wären eine Bankrotterklärung aller demokratischen Parteien", sagte Kahrs.



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621