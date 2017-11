Wolfsburg (ots) - Eines der prägendsten Gesichter des Wolfsburger Frauenfußballs spielt auch weiterhin im VfL-Trikot. Lena Goeßling, 31-jährige Mittelfeldspielerin im Team des Double-Gewinners, hat ihren noch bis Saisonende laufenden Vertrag beim VfL Wolfsburg vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier der Nationalspielerin läuft bis zum 30. Juni 2019. "Lena hat sich nach ihrer Verletzung eindrucksvoll zurückgekämpft und zuletzt hervorragende Leistungen gezeigt. Als wichtige Führungsspielerin hat sie auch sonst eine hohe Bedeutung für unser Team. Für uns war es deshalb keine Frage, dass wir sie auch weiterhin beim VfL Wolfsburg halten möchten", so Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter.



Sehr zu schätzen weiß die Dienste der 97-fachen A-Nationalspielerin auch Stephan Lerch. "Mit ihren Qualitäten im Spielaufbau und im Stellungsspiel, mit ihrer Präsenz auf dem Platz und überhaupt ihrer gesamten Erfahrung ist Lena unheimlich wertvoll für uns. Hinzu kommt ihre große Identifikation mit dem Verein, für den sie schon seit Jahren konstant gute Leistungen zeigt", so der VfL-Chefcoach. "Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir auch zukünftig mit ihr planen können."



Lena Goeßling wechselte im Sommer 2011 vom SC Bad Neuenahr zu den Grün-Weißen und hat zu sämtlichen Titelgewinnen der VfL-Frauen maßgeblich beigetragen. Mit den Wölfinnen holte sie bislang drei Mal die Deutsche Meisterschaft, vier Mal den DFB-Pokal und zwei Mal die Champions League. Im Trikot der DFB-Nationalelf errang die gebürtige Bielefelderin unter anderem den EM-Titel 2013 sowie bei den Spielen von Rio 2016 Olympisches Gold. "Es macht riesigen Spaß, mit der Mannschaft und dem Team drum herum zu arbeiten", so Goeßling. "Ich freue mich sehr, dass ich weiterhin das Vertrauen vom VfL bekomme und möchte mit der Mannschaft noch viele Titel gewinnen."



