Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 19. November chinesischer Ortszeit hat die Yantai Changyu Pioneer Wine Co., Ltd. im Rahmen der im Shanghai National Convention and Exhibition Center stattfindenden International Wine Trade Fair die neunte Generation des im Globalen Daten-Synchronisations-Netzwerk gelisteten Changyu Cabernet vorgestellt und vor Ort den Jingdong-Abschluss getätigt. Am selben Tag wurde eine neue Generation von Changyu Cabernet-Promos am Times Square in New York enthüllt, um Kunden weltweit ein internationaleres Markenimage zu präsentieren.



Anlässlich der Marktvorstellung sagte Dr. Li Jiming, Chief Engineer von Changyu, dass der Changyu Cabernet die Anpassung an die Matrix weiterführe, welche die vormalige achte Generation der Changyu Cabernet 4-Produktreihe optimiert auf die jetzigen Ebenen bringt, das Special Election-Level, das Collection-Level, und das Master-Level. Der Special Election-Cabernet weist eine reichhaltige fruchtige Note auf; der Collection-Cabernet ist sehr markant; der Master-Cabernet ist von komplexem Aroma und ausgewogenem Geschmack.



Der insgesamt vollständig verbesserte Changyu Cabernet wurde von den Gästen hochgelobt. Robert Geddes MW, der internationale Meister des Weins, erklärte, "Mein erster Eindruck des Changyu Cabernet der neunten Generation war, dass hier Kalifornien auf den australischen Colavara trifft, und uns mit viel fruchtigem und blumigem Aroma überrascht".



Jancis Robsion MW, einer der drei besten Weinkritiker der Welt, vergab eine 16-Punkt Note für den Changyu Cabernet, was eine hervorragende Punktzahl ist, die fast der eines Chateau Bordeaux aus zweiter Lage entspricht.



Anthony Laixia, Chairman der Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France, erläuterte, dass er Changyu bereits mehrmals besucht habe. Er glaubt, dass sich die Qualität der Changyu Cabernet-Weine in diesen Jahren stark verbessert hat.



Mit der nun ins 21. Jahrhundert fortgeführten Tradition hat sich der weltweite Bekanntheitsgrad des Changyu Cabernet rasant gesteigert, wobei der Wein besonders in Europa gut aufgenommen wird. Changyu Cabernet konnte zum jetzigen Zeitpunkt in Europa bereits mehr als 5.000 Abschlüsse verbuchen und ist bei den europäischen Konsumenten von chinesischen Weinen sehr beliebt. "Es gibt Gründe zu der Annahme, dass sich der jährliche Changyu Cabernet-Umsatz in den nächsten rund fünf Jahren von voraussichtlich 30 Millionen auf 50 Millionen Flaschen steigern wird", erklärte Sun Jian, Deputy General Manager von Changyu, im Rahmen der Pressekonferenz.



