Die AfD hatte sich bereits darüber beschwert, dass sie sich in den Beratungen über eine Regierungsbildung übergangen fühle. Nun hat der Bundespräsident die Vorsitzenden der Linkspartei und AfD zu Gesprächen eingeladen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird in der kommenden Woche auch mit den Fraktionschefs von Linkspartei und AfD zusammenkommen. Bereits in dieser Woche werde der Präsident mit Vorsitzenden der Parteien zusammentreffen, "die für eine Regierungsbildung ausreichende programmatische Schnittmengen aufweisen könnten", erklärte eine Sprecherin am Mittwoch.

Darüber hinaus gebe es Gespräche mit den Vorsitzenden aller Bundestagsfraktionen, um sich einen Gesamtüberblick über die politische und parlamentarische Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...