In der vergangenen Woche brachte die Zentralbank der Volksrepublik China gut 122,4 Milliarden US-Dollar innerhalb von fünf Tagen in Umlauf. Seit Jahren pumpt China frisches Geld in sein System, damit die Marktstimmung hält. Damit bewegt sich die zweitgrößte Volkswirtschaft auf einem schmalen Grad zwischen wachsendem Schuldenberg und Erfüllung der Wachstumsziele. Am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...