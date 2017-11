Für die Anleihenkäufe in Billionenhöhe hat sich die Europäische Zentralbank selbst Regeln vorgegeben. Joachim Wuermeling, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, warnt nun davor, die Bedingungen zu verändern.

Die Bundesbank lehnt Änderungen an den von der Europäischen Zentralbank (EZB) selbst gesteckten Regeln für die billionenschweren Anleihenkäufe ab. "Es ist ganz offensichtlich, dass Veränderungen dieser Parameter, die der EZB-Rat aus gutem Grund selbst gesetzt hat, die Geldpolitiker tief in den Bereich der Fiskalpolitik ziehen würden", warnte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Mittwoch auf einer Veranstaltung in London ...

