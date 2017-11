zu Teil 2: Dimensionierung und Koordinierung von Stromkreisen

Als zulässiger Betriebsstrom eines Stromkreises ist der Strom anzusehen, der unter Berücksichtigung der zulässigen Erwärmung und des zulässigen Spannungsfalls dauerhaft fließen darf.

Im Allgemeinen können hierzu die folgenden Formeln angegeben werden:

Für Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom):

Wirkleistung:

(19)

Blindleistung:

(20)

Scheinleistung:

(21)

Für Einphasenwechselstrom (Wechselstrom):

Wirkleistung:

(22)

Blindleistung:

(23)

Scheinleistung:

(24)

Leistungsfaktor bei 50?Hz:

(25)

Schutzeinrichtungen und Leiterquerschnitte

Kommen wir nun zur Bemessung der Schutzeinrichtung unter Berücksichtigung der Umgebungstemperatur. Es ist hierbei zu berücksichtigen, dass die im Betrieb auftretenden Umgebungstemperaturen nicht notwendigerweise denen entsprechen, auf die sich die Angaben der Hersteller beziehen. Daraus resultierende Reduktionsfaktoren sind beim Hersteller zu erfragen.

Werte für die Strombelastbarkeit in Abhängigkeit vom Leiterquerschnitt und fallweise zu berücksichtigende Korrekturfaktoren für Kabel und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden sowie von flexiblen Leitungen sind in DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4) enthalten. Zusätzliche Reduktionsfaktoren sind beim Auftreten von Oberschwingungen in Lastströmen von Verbrauchern anzuwenden. Nähere Angaben finden sich in DIN VDE 0100-520 Beiblatt 3 (VDE 0100-520 Beiblatt 3).

Schutz bei Überlast

Die Überprüfung auf Schutz bei Überlast muss nach den Anforderung gemäß DIN VDE 0100-430 erfolgen. Für den Schutz bei Überlastströmen müssen die nachfolgende Bemessungsstromregel (26) und die Auslöseregel (27) erfüllt sein:

(26)

(27)

Dabei sind:

IB: Betriebsstrom des betrachteten Stromkreises

In: Bemessungsstrom der Schutzeinrichtung bzw. Einstellwert des Überlast-Auslösers

IZ: Zulässige Strombelastbarkeit von Kabeln/Leitungen bzw. Stromschienenverteilern

I2: Strom, der das sichere Auslösen der Schutzeinrichtung bewirkt. Der Strom I2, der in der festgelegten Zeit das wirksame Ansprechen der Schutzeinrichtung sicherstellt, kann entsprechend der Produktnorm auch als It oder If bezeichnet sein.

Für Schutzeinrichtungen gemäß DIN EN 60898-1/-2 (VDE 0641-11/-12) bzw. DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101) ist bei Übereinstimmung mit der Gleichung (26) die Einhaltung von Gleichung (27) nicht separat nachzuweisen. Für alle anderen Überstrom-Schutzeinrichtungen ist zusätzlich die Einhaltung der Gleichung (27) zu prüfen.

Der zuvor bereits erwähnte Strom I2 entspricht dem konventionellen Auslösestrom, der mit folgenden Produktnomen in Übereinstimmung steht:

DIN EN 60898-1/-2 (VDE 0641-11/-12) für Leitungsschutzschalter

DIN VDE 0641-21 (VDE 0641-21) für selektive Hauptleitungsschutzschalter

DIN EN 60947-2/-6-2 (VDE 0660-101/-115) für Leistungsschalter

DIN VDE 0636-2 (VDE 0636-2) und DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3) für gG-Sicherungen.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einhaltung der oben aufgeführten Bedingungen den Schutz in bestimmten Fällen nicht sicherstellen, z.?B. wenn lang andauernde Überströme kleiner als I2 auftreten. In solchen Fällen sollte die Auswahl eines Kabels bzw. einer Leitung mit größerem Querschnitt geprüft werden.

Die Auswahl von Schutzeinrichtungen mit einem festgelegten Wert für I2, der unterhalb von 1,45?·?IZ liegt, kann zu einem verbesserten Schutz bei Überlastströmen führen.

Schutz bei Kurzschluss

Die Überprüfung auf Schutz bei Kurzschluss erfolgt nach DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430). Dieser Schutz bei Kurzschluss in einem Stromkreis ist folgendermaßen sicherzustellen:

Das Ein- bzw. Ausschaltvermögen der Überstromschutzeinrichtung soll mindestens der maximal auftretenden Kurzschlussstrombelastung am Einbauort entsprechen: Icn=I'k3

Die Zeit bis zum Ausschalten eines vollkommenen Kurzschlusses an einem beliebigen Punkt des Stromkreises soll nicht größer sein als

5?s oder

die Zeit, in der dieser Strom den Leiter auf die maximal zulässige Grenztemperatur erwärmt. Allgemein ist folgende Bedingung bei einer Energiebetrachtung zu erfüllen:

(28) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...