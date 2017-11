ROUNDUP: CTS profitiert von Boom beim Internet-Ticketverkauf - Aktie mit Rekord

MÜNCHEN - Der boomende Internet-Ticketverkauf sowie Zukäufe treiben die Geschäfte von CTS Eventim weiter kräftig an. Unternehmensgründer, Konzernchef und Großaktionär Klaus-Peter Schulenberg sah sich am Mittwoch bei der Vorlage der Quartalszahlen in seiner Strategie bestätigt. So setzt er zum einem auf stark wachsende Verkäufe von Tickets über das Internet und zum anderen im Geschäft mit Live-Veranstaltungen wie Festivals oder Konzerte auf Zukäufe vor allem im Ausland.

Emerson blitzt auch mit 29 Milliarden-Offerte für Rockwell ab

MILWAUKEE - Der auf Automatisierungstechnik spezialisierte US-Konzern Emerson bleibt auch mit seiner erneut aufgestockten Offerte für Wettbewerber Rockwell erfolglos. Das neue Angebot spiegele ebenfalls nicht den tatsächlichen Wert von Rockwell wider, teilte Rockwell am Mittwoch mit.

ROUNDUP: Abbau von 2000 Stellen bei Uniper ist beschlossen

DÜSSELDORF - Der Stellenabbau beim Kraftwerksbetreiber Uniper ist nach langen Verhandlungen beschlossene Sache. "Insgesamt werden bei Uniper bis Ende 2018 rund 2000 der ursprünglichen 14 700 Stellen wegfallen", sagte Uniper-Finanzvorstand Christopher Delbrück der "Rheinischen Post" (Mittwoch). Ein Teil dieser Jobs sei bereits abgebaut, die verbleibenden folgten nun bis Ende 2018. Dies geschehe sozialverträglich durch die Streichung frei werdender Stellen, Altersteilzeit und Abfindungen.

ROUNDUP 3: Uber vertuschte Daten-Diebstahl bei 57 Millionen Kunden und Fahrern

SAN FRANCISCO - Der Fahrdienst-Vermittler Uber hat ein Jahr lang den Diebstahl von Daten über rund 50 Millionen Fahrgäste verschwiegen. Das skandalgeschüttelte Start-up ließ sich auf einen Schweigegeld-Deal mit den Hackern ein und informierte die Öffentlichkeit erst jetzt. Es gehe um Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Nutzern weltweit, erklärte Uber am späten Dienstag.

Europas Versicherungsaufsicht fordert gemeinsame Regeln für Krisen

FRANKFURT - Der Chef der europäischen Versicherungsaufsicht Eiopa, Gabriel Bernardino, hat gemeinsame Regeln in Europa zum Schutz von Verbrauchern im Krisenfall angemahnt. Derzeit gebe es kein einheitliches Vorgehen, falls ein Versicherer in Turbulenzen gerate, sagte Bernardino am Mittwoch in Frankfurt. Das könnte insbesondere bei grenzüberschreitenden Fällen zu zusätzlichen Schwierigkeiten führen. Notwendig sei eine Harmonisierung der Sicherungssysteme. Nicht in allen Ländern gebe es Garantiefonds für den Krisenfall.

Kreise: JPMorgan denkt über Kundenofferte für neuen Bitcoin-Future nach

FRANKFURT - Angesichts der kritischen Haltung ihres Chefs ist es ein überraschender Schritt: Die größte US-Bank JPMorgan denkt offenbar darüber nach, ihren Kunden beim Kauf eines vom Bitcoin abgeleiteten Finanzprodukts unter die Arme zu greifen. Konkret geht es um einen von der großen amerikanischen Terminbörse CME anvisierten Future-Kontrakt, mit dem etwa auf steigende oder fallende Bitcoin-Kurse gesetzt werden könnte.

Japanischer Farbenhersteller Nippon Paint überrascht mit Offerte für Axalta

FRANKFURT - Nachdem der niederländische Spezialchemie- und Farbenkonzern Akzo Nobel und Axalta ihre Fusionsgespräche wieder beendet haben, prescht überraschend der japanische Konkurrent Nippon Paint mit einem Gebot für das US-Unternehmen vor. Dies wäre die größte Übernahme in der Firmengeschichte von Nippon Paint.

ROUNDUP: Thomas Cook kann trotz steigendem Gewinn nicht überzeugen - Aktie fällt

LONDON - Höhere Umsätze sowie die Rückkehr des deutschen Ferienfliegers Condor in die Gewinnzone haben Europas zweitgrößtem Touristikkonzern Thomas Cook steigende Ergebnisse beschert. Am Markt kamen die Zahlen zunächst trotzdem nicht gut an. Die Aktie brach im morgendlichen Handel teilweise um 15 Prozent ein. Hintergrund sind Sorgen um einen steigenden Wettbewerb im wichtigen Reiseland Spanien und ein schwacher britischer Heimatmarkt.

Weitere Meldungen -US-Telekomaufsicht stimmt im Dezember über Netzneutralität ab -Deutsche Börse kauft für 200 Millionen Euro eigene Aktien zurück -Lufthansa verlängert Einsatz von Jumbo-Jets nach Berlin -Entscheidung zum Küchenbauer Alno könnte am Freitag fallen -Facebook lässt diskriminierende Werbung zu - und verspricht Besserung -ROUNDUP/BGH: Klagen trotz Paypal-Käuferschutzes möglich -IPO: Immobilienentwickler Instone Real Estate denkt über Börsengang nach

