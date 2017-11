Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat festgeschrieben, dass Deutschland eine einheitliche Strompreiszone bleibt. Dazu billigte das geschäftsführende Kabinett eine entsprechende Änderung der Stromnetzzugangsverordnung, um die gegenwärtige, historisch gewachsenen Situation auch gesetzlich zu verankern. "Wir wollen damit eine Aufteilung Deutschlands in zwei unterschiedliche Strompreiszonen verhindern", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Regelung sichert nach Seiberts Angaben gesetzlich ab, dass es für Netzzugang, Stromerzeugung und Strombezug gleiche Bedingungen gibt. Somit sollten "Übertragungsnetzbetreiber nicht einseitig über eine Änderung des Gebotszonenzuschnitts entscheiden können".

In einer einheitlichen Stromgebotszone ist laut Wirtschaftsministerium der Austausch von Energie ohne Kapazitätsvergabe vorgeschrieben. Dies gewährleiste, dass die Grundbedingung für den Netzzugang in ganz Deutschland einheitlich sei. Als Folge einer Teilung der Stromgebotszone wären die Großhandelsstrompreise in Deutschland hingegen nicht mehr einheitlich. Wirtschafts-Staatssekretär Rainer Baake betonte, da die neue Regelung "lediglich den Status Quo festschreibt und für Rechtsklarheit sorgt", könne sie durch die derzeit geschäftsführend tätige Bundesregierung getroffen werden. Die nächste Bundesregierung bleibt laut dem Ministerium "frei darin, den Zuschnitt der deutschen Stromgebotszone neu zu bewerten".

