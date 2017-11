BERLIN (Dow Jones)--Nach dem Rücktritt von Staatspräsident Robert Mugabe kann Simbabwe bei der anstehenden Neuordnung mit deutscher Hilfe rechnen. "Wir stehen bereit, gemeinsam mit unseren europäischen, afrikanischen und internationalen Partnern Simbabwes Weg in eine neue Zukunft zu unterstützen", sagte Außenamtssprecherin Maria Adebahr am Mittwoch in Berlin.

Durch den Abgang Mugabes können auch deutsche Firmen wieder auf Geschäfte in Simbabwe hoffen. Deutsche Investoren sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes in den Sektoren Bergbau, Logistik, Landwirtschaft, Tourismus, und Textilien vertreten. Durch die politischen Umstände, die mangelnde Rechtssicherheit, den fehlenden Schutz von Eigentumsrechten und andere Probleme bleibt das Handelsvolumen nach Einschätzung des Außenamtes derzeit jedoch "weit hinter den Möglichkeiten zurück".

Die Bundesregierung verfolge die Entwicklung in Simbabwe mit großer Anteilnahme und Sympathie, sagte Adebahr auch mit Blick auf die Bilder tausender fröhlich feiernder Menschen im Land. So war unter anderem in den Straßen der Hauptstadt Harare nach der Rücktrittserklärung Jubel ausgebrochen, Autos fuhren hupend durch die Straßen. Die Ereignisse der letzten Tage hätten aus Sicht der Bundesregierung eindringlich gezeigt, dass die Menschen in Simbabwe einen echten Neuanfang wollten.

