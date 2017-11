Von Jason Douglas

LONDON (Dow Jones)--Schatzkanzler Philip Hammond hat in seiner Haushaltsrede die Wachstumsprognosen für Großbritannien spürbar gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird demnach 2017 nur um 1,5 Prozent wachsen. Im März hatte die Regierung noch mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet. Für 2018 wurde eine Prognose von 1,4 (1,6) Prozent und für 2019 von 1,3 (1,7) Prozent genannt. Hammond hielt trotz der gesenkten Prognosen an dem Ziel fest, das Bugdetdefizit bis 2021 unter die Marke von 2 Prozent zu drücken.

Derzeit schwebt der Brexit-Prozess wie ein Damoklesschwert über der Wirtschaft des Landes. Bislang gab es wenig Fortschritte in den Verhandlungen zwischen London und Brüssel, so dass ein ungeregelter Austritt aus der EU droht. Vor allem die Unternehmen zeigen sich deshalb verunsichert.

Hammond versicherte in seiner Rede, dass die Regierung sich auf jedes denkbare Brexit-Ergebnis vorbereite. Für die nächsten zwei Jahre würden für diesen Zweck insgesamt 3 Milliarden Pfund beiseite gelegt.

