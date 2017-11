Fulminante Berichtssaison - das berechtigt zu neuen Hoffnungen: Auf (noch) mehr Dividenden! Und manchmal sind die auch ein Grund, Anleger bei der Stange bzw. Aktie zu halten. Oder, Metin Simsek von der UBS? Warum ist die Old Economy so spendabel mit Dividenden? Dividende als Anlage-Kriterium - reicht das? Ein Dividenden-Index - wozu, wo es doch attraktive Einzelaktien als Dividenden-Investment gibt? Und was ist mit britischen Aktien in einem Index, wenn 2019 der Brexit ansteht? Metin Simsek von der UBS erklärt es Moderatorin Antje Erhard