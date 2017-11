Liebe Leser,

ProSiebenSat.1 konnte am gestrigen Dienstag ein stärkeres Zeichen setzen. Die Aktie hat durch ein weiteres Plus verdeutlicht, dass es jetzt wieder in Richtung 30 Euro gehen könnte. Doch noch immer meinen Chartanalysten: Wahrscheinlich werden Short-Investoren letztlich mehr verdienen. Das Potenzial nach unten liegt bei sicherlich 20 % und mehr. Im Einzelnen: Die Aktie hat immerhin 1,5 % zugelegt. Dennoch sind die entscheidenden Hürden bislang noch nicht angegangen worden. Die ... (Frank Holbaum)

