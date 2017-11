Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Raimund Röseler, Executive Direktor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin), glaubt nicht daran, dass der Zusammenschluss von Banken die passende Antwort auf den Strukturwandel in der Finanzindustrie ist. "Dieser Ruf (nach Fusionen) hat mich immer gewundert", sagte Röseler bei der Handelsblatt-Jahrestagung für europäische Bankenaufsicht in Frankfurt. Schließlich sei Wettbewerb aus Sicht der Kunden positiv. Und wer nach grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen in Europa rufe, der habe wohl vergessen, welche Probleme es vor zehn Jahren mit großen Banken gegeben habe. Auch die Skaleneffekte bei IT sprächen nicht unbedingt für Fusionen.

Auf der anderen Seite sagte Röseler: "Der Bankensektor steht vor einem enormen Strukturwandel, den sicher nicht alle Banken in ihrer heutigen Form überleben werden." Es sei ein normales Kennzeichen von Wettbewerb, dass Banken aus dem Markt ausschieden. "Es ist normal, dass es nicht alle schaffen", sagte er.

