BERLIN (Dow Jones)--Trotz des abgebrochenen Versuchs zur Bildung einer mehrheitsfähigen Koalition sieht die noch im Amt befindliche Bundesregierung keine Beeinträchtigung ihrer Arbeitsfähigkeit. "Die geschäftsführende Bundesregierung hat rechtlich dieselben Befugnisse wie eine regulär im Amt befindliche Bundesregierung. Das gilt für die Politik in Deutschland ebenso wie für die europäische und die internationale Ebene", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Auch bei den laufenden Brexit-Verhandlungen - bei denen in zwei Tagen eine von EU-Chefunterhändler Michel Barnier an Großbritannien gesetzte Frist zur Finanzierungsfrage abläuft - kann sich der Steuerzahler Seibert zufolge auf eine angemessene Vertretung seiner Interessen durch die Bundesregierung verlassen. Man sei "jeder Zeit auch fähig, unsere Haltung zu den laufenden Brexit-Verhandlungen zu äußern", sagte Seibert. Berlin handele da natürlich im Konsens mit den anderen EU27 und im Rahmen des Verhandlungsmandats, das man Barnier und seinem Team gegeben habe.

"Da hat sich nichts geändert", sagte Seibert. Wenn es für notwendig erachtet werde, könne auch der Brexit-Kabinettsausschuss jederzeit zusammentreten.

EU-Kommissar Günther Oettinger indes sieht das offenbar anders. "Im Sinne der Handlungsfähigkeit Deutschlands in Europa sollte es sich die SPD noch einmal genau überlegen, ob sie nicht doch in eine Regierung einsteigt", sagt Oettinger dem Spiegel laut Vorabbericht. "Die lange Regierungsbildung schwächt den Einfluss Deutschlands in Brüssel", sagte der CDU-Politiker. "Eine deutsche Handschrift ist bei wichtigen Themen derzeit nicht zu erkennen."

