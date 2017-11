Immobilien-Aktien sind gerade in den letzten Jahren sehr gut gelaufen. Jetzt warnen Experten zur Vorsicht. Es sei durchaus noch Potenzial gegeben, jedoch sollte man genau sortieren auf welches Immobilien-Pferd man setzt. In dieser Sendung erfahren Sie mehr über das noch relativ frisch gelistete Unternehmen Deutsche Konsum Reit AG und was von diesem Unternehmen noch zu erwarten ist. Egbert Prior, Chefredakteur der Prior-Börse, erklärt was er langfristig von der Deutschen Konsum Reit AG erwartet und weshalb Lebensmittel in eher unglamourösen Standorten ein Erfolgsrezept sein könnten.