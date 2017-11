Jahresend-Rallye, vielleicht war die dieses Jahr schon im - statistisch eigentlich schwachen - September. Doch der Truthahn-Tag bringt in den USA mehr Rendite als die meisten anderen Handelstage bzw. -wochen. Matthias Hüppe von der HSBC checkt die Thanksgiving-Rallye auf ihren Wahrheitsgehalt. Ob es jetzt an Thanksgiving liegt oder der Cyber Week? Fakt ist, in jener Handelswoche gelingt dem S&P 500 mehr an Rendite als in den meisten anderen Handelswochen. Und das mit hoher Wahrscheinlichkeit. Wann genau und wieviel und wie der DAX da - immerhin seit 1988 - mithält, zeigt Matthias Hüppe von der HSBC an der Börse im Gespräch mit Antje Erhard.