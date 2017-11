Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA45845R1047 Intercept Energy Services Inc. 22.11.2017 CA45845R2037 Intercept Energy Services Inc. 23.11.2017 Tausch 20:1

CA2905191078 Ely Gold Royalties Inc. 22.11.2017 CA2905221016 Ely Gold Royalties Inc. 23.11.2017 Tausch 1:1