Die Medizinischen Dienste der Krankenversicherung (MDK) haben zur Bewältigung der Pflegereform in den letzten beiden Jahren 300 neue Gutachter eingestellt. Das teilte der Spitzenverband der Medizinischen Dienste "MDR-exakt" mit.



Bundesweit werden nun 2100 Gutachter beschäftigt, die die Pflegegrade der Antragsteller einschätzen sollen und der Pflegekasse mitteilen. Die Zahl der Begutachtungen durch den MDK ist von Januar bis Oktober um 10% auf 1.536 482 Fälle gestiegen.



Michaela Gehms, die Sprecherin des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) teilte dem MDR-Magazin "exakt" mit, dass Versicherte weiterhin lange Bearbeitungszeiten in Kauf nehmen müssen. "Zum Ende des dritten Quartals zeichneten sich leichte Verbesserungen bei den Laufzeiten ab. Gleichwohl müssen Versicherte mit sechs bis 10 Wochen rechnen." Die Quote der Widersprüche gegen Entscheidungen der Gutachter läge konstant bei 6-7 Prozent, so Michaela Gehms. Aber allein für den Oktober heißt das, dass 10 300 Versicherte nicht mit der Einschätzung der Pflegekasse zu ihrem Pflegegrad einverstanden waren.



