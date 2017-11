Lauda-Königshofen - Amazon.com-Aktie zeigt bullische Tendenzen - Chartanalyse Die Kursperformance des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist seit Jahren beeindruckend und drückte das Wertpapier bis Mitte dieses Jahres auf ein Niveau von 1.083 US-Dollar aufwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

