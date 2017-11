Das japanische Wirtschaftsministerium hat in der ersten Photovoltaik-Ausschreibung des Landes insgesamt 140 Megawatt Kapazität vergeben, berichten Medien. Der Preis sank gegenüber den bislang geltenden Einspeisetarifen dabei um bis zu 28 Prozent - liegt aber trotzdem noch deutlich über den Preisen, die in anderen Ländern erzielt werden.Das niedrigste Gebot bei Japans ersten Ausschreibungsrunde lag bei 17,2 Yen (0,13 Euro) pro Kilowattstunde. Das sei in etwa ein Viertel weniger als die bis März 2017 gültige Einspeisevergütung von 24 Yen (0,18 Euro) pro Kilowattstunde, meldet die Nachrichtenagentur ...

