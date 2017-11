NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten sind zur Wochenmitte auf Tauchstation gegangen. Da die US-Börsen wegen des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag geschlossen bleiben und am Freitag nur verkürzt öffnen, wollen viele Investoren vor dem langen Wochenende üblicherweise keine neuen Positionen aufbauen. Auch die Bekanntgabe diverser US-Konjunkturdaten vermochte es am Mittwoch nicht, die Indizes aus ihrer Vorfeiertags-Lethargie herauszuholen.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 0,11 Prozent niedriger bei 23 564,28 Punkten, nachdem er am Dienstag mit 23 617 Zählern eine Bestmarke aufgestellt hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,02 Prozent auf 2598,44 Zähler abwärts. Der Nasdaq 100 stieg gleich nach Eröffnung auf ein Rekordhoch von 6389 Punkten, bröckelte aber etwas ab und zeigte sich zuletzt mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 6376,03 Punkten. Auch der Nasdaq Composite schaffte mit 6874 Punkten erneut einen Höchststand./edh/he

