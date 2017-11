FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter leicht im Minus bei ruhigem Geschäft zeigen sich Europas Börsen am Mittwochnachmittag. Nach der Kurserholung vom Vortag ist erst einmal Ruhe eingekehrt. Da die US-Börsen am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertages komplett geschlossen sind und am "Black Friday" danach nur halbtags gehandelt wird, erwarten Händler einen ruhigen Wochenausklang. Der DAX verliert 0,2 Prozent auf 13.141 Zähler, der Euro-Stoxx-50 legt dagegen 0,3 Prozent zu auf 3.592 Punkte. Der Dollar neigt indes etwas zur Schwäche und fällt zum Yen unter die 112er-Marke und treibt den Euro wieder auf 1,1776 Dollar.

HSBC und Goldman sind bullish

Das bevorstehende lange Wochenende in den USA könnte durchaus positiv auf die Börsen wirken. Denn Marktanalyst Jörg Scherer von HSBC Trinkaus hat errechnet, dass die statistische Wahrscheinlichkeit steigender Kurse an Wall Street im Umfeld von Thanksgiving groß ist: Zu 80 Prozent lägen die Kurse am Freitagabend über denen vom Dienstagabend.

Zuversichtlich zeigt sich auch Goldman Sachs: Das Haus spricht zwar von "irrationalem Überschwang", meint aber auch, die Hausse werde zumindest in den USA voraussichtlich noch drei Jahre weitergehen, getragen von einem anhaltenden Wachstum der Unternehmensgewinne.

Auch der Zinsanstieg ist auf dem niedrigen Niveau kein Problem. Zwar führt er zu einer sich verflachenden Zinskurve, was Bären häufig als Zeichen für eine nahende Rezession deuten. Stratege Paul Donovan von der UBS nennt dies jedoch nur eine "halb-vergessene Theorie", die von Finanzjournalisten hervorgeholt worden sei. "Erst recht sagt sie keine Rezession voraus, wenn die Inflation niedrig und die Financial Repression hoch ist", so Donovan: "Es gibt sehr, sehr geringe Aussichten auf eine US-Rezession in 2018."

Kaufempfehlungen treiben RWE

Bei den Umstufungen stehen RWE und BASF im Blick. Mit der UBS hat das nächste große Haus RWE zum Kauf empfohlen, das Kursziel liegt bei 24,80 Euro, ein Plus von gut 25 Prozent gegenüber dem Dienstags-Schlusskurs. Der Kurs steigt nun um 3 Prozent auf 20,19 Euro. Sehr gemischte Vorzeichen gibt es nach der Vortagsrally bei den Autowerten: VW geben 0,4 Prozent ab, Continental sogar 1,2 Prozent. Daimler und BMW liegen dagegen bis zu 0,9 Prozent oben. Auch bei Prosieben geht es nach der Erholung um 0,4 Prozent nach unten.

Große Kursbewegungen sieht man bei den kleinen Werten. So schießen im TecDAX S&T um 7 Prozent nach oben, hier hat Hauck & Aufhäuser (H&A) das Kursziel auf 23 Euro erhöht. Von kräftigen Short-Eindeckungen sprechen Händler bei Metro und Gerry Weber. Dies sei ein gutes Zeichen für eine Bodenbildung am breiten Markt. Der Einzelhandels-Sektor werde vor Thanksgiving global zurückgekauft. Metro steigen um 3,3 Prozent und Gerry Weber um 6,5 Prozent.

In Amsterdam ziehen Akzo Nobel um 1,6 Prozent an. Zwar hat der Chemiekonzern mit dem Scheitern der Fusionsverhandlungen mit Axalta einen neuen Rückschlag einstecken müssen, die Konsolidierungsfantasie ist damit aber nicht vom Tisch. Nun könnte der US-Konkurrent PPG einen neuen Übernahmeversuch starten, der bisher am Widerstand des Akzo-Nobel-Managements gescheitert war.

In London stürzen Thomas Cook nach Zahlen um 8,3 Prozent ab, lagen aber auch schon über 13 Prozent im Minus. Grund sei eine enttäuschende Margenentwicklung, denn dessen ungeachtet hat der Reisekonzern den Gewinn gesteigert und erhöht die Dividende.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.587,39 0,23 8,07 9,02 Stoxx-50 3.187,51 0,29 9,17 5,88 DAX 13.119,90 -0,36 -47,64 14,27 MDAX 26.767,21 -0,21 -55,24 20,63 TecDAX 2.583,31 -0,02 -0,58 42,59 SDAX 11.796,28 -0,21 -24,46 23,92 FTSE 7.448,06 0,50 36,72 4,27 CAC 5.384,68 0,35 18,54 10,74 Bund-Future 162,92 -0,27 1,76 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:26 Di, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1779 +0,18% 1,1758 1,1741 +12,0% EUR/JPY 131,73 -0,06% 131,81 131,95 +7,2% EUR/CHF 1,1612 -0,22% 1,1637 1,1641 +8,4% EUR/GBP 0,8872 +0,04% 0,8868 1,1276 +4,1% USD/JPY 111,84 -0,23% 112,10 112,39 -4,3% GBP/USD 1,3277 +0,15% 1,3258 1,3238 +7,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,72 56,83 +1,6% 0,89 +1,3% Brent/ICE 63,03 62,57 +0,7% 0,46 +7,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.287,22 1.280,40 +0,5% +6,82 +11,8% Silber (Spot) 17,11 16,97 +0,9% +0,15 +7,5% Platin (Spot) 937,75 934,50 +0,3% +3,25 +3,8% Kupfer-Future 3,14 3,13 +0,4% +0,01 +24,3% ===

Kontakt zum Autor: maerkt.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 22, 2017 10:11 ET (15:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.