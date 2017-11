FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwochnachmittag zunehmend schwach gezeigt und ist wieder in Richtung 13 000 Punkte abgerutscht. Zuletzt sank er um 0,85 Prozent auf 13 056,17 Zähler, nachdem er am Morgen zunächst seine Erholungsbewegung mit gedrosseltem Tempo fortgesetzt hatte.

Zugleich legte der Eurokurs am Nachmittag deutlich zu und stieg auf 1,1791 US-Dollar. Auslöser war, dass die Verbraucherstimmung in der Eurozone im November auf den höchsten Wert seit Januar 2001 gestiegen war. Der entsprechende Indikator war von minus 1,1 Punkten im Vormonat auf plus 0,1 Punkte geklettert./ck/he

ISIN DE0008469008

AXC0197 2017-11-22/16:52