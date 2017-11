Von Sharon Terlep und David Benoit

NEW YORK (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hadert noch mit der Wahl des aktivistischen Investors Nelson Peltz in den Board des Unternehmens. Der Konzern prüft nach eigenen Angaben noch die offiziellen Ergebnisse, hat aber noch nicht entschieden, ob er sie anfechten will oder nicht. Peltz hatte bei der Wahl nur einen hauchdünnen Vorsprung erzielt.

Ein Sprecher von P&G sagte, das Unternehmen prüfe die Daten sowohl der elektronisch als auch der schriftlich abgegebenen Stimmen. Basierend auf den Erkenntnissen werde man entscheiden, ob die von dem unabhängigen Dienstleister IVS Associates ermittelten Ergebnisse angefochten werden.

"Wie wir bereits mitgeteilt haben, sind die IVS-Ergebnisse vorläufig und durchlaufen einen Überprüfungsprozess, um die Genauigkeit final festzustellen", sagte der P&G-Sprecher.

Nach teuren Werbekampagnen und einer fünf Wochen dauernden Auszählung der rund 2 Milliarden Stimmen, die im Rahmen der Hauptversammlung im Oktober abgegeben wurden, bescheinigte IVS Peltz einen Vorsprung von 0,0016 Prozent.

Wenn das Ergebnis Bestand haben sollte, dürften Peltz und sein Investmentvehikel Trian den Konsumgüterkonzern drängen, seine Unternehmensstruktur einfacher zu gestalten und die eigenen Marken für eine Rückgewinnung von Marktanteilen zu repositionieren.

