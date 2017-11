Berlin - Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch, 22. November 2017, beschlossen, dass der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung zum 1. Januar 2018 von 18,7 auf 18,6 Prozent sinkt, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Dazu erklärt der stellvertretende arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Stracke: "Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung soll zum Jahreswechsel von derzeit 18,7 Prozent auf 18,6 Prozent sinken.

