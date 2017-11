Die CDU-Bundesgeschäftsstelle in Berlin ist im Zusammenhang mit illegalen Spenden durchsucht worden. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Bleser.

Im Zusammenhang mit der Spendenaffäre um Ex-Geheimagent Werner Mauss sind die rheinland-pfälzische CDU-Landesgeschäftsstelle in Mainz und die Zentrale der Bundespartei in Berlin durchsucht worden. "Wir kooperieren in vollem Umfang und sind an einer vollständigen Aufklärung interessiert", erklärte der Generalsekretär der Landespartei, Patrick Schnieder. Auch aus dem Konrad-Adenauer-Haus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...