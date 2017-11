Neuwahlen oder Minderheitsregierung mit der Union? Auch wenn sich CDU, CSU und Grüne in vielen Punkten in den Sondierungsgesprächen einig waren, sind die Grünen eher zurückhaltend und warnen vor zu viel Romantik.

Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen gibt es verschiedene Möglichkeiten eine Regierung zu bilden. Neben Neuwahlen, für die laut einer Umfrage fast die Hälfte aller Bundesbürger sind, könnten CDU, CSU und die Grünen auch eine Minderheitsregierung stellen. Das wäre ein Novum in Deutschland - und nicht sehr beliebt: Nur jeder Vierte kann sich eine Bundesregierung ohne absolute Mehrheit vorstellen. Aber auch die Grünen sehen die Variante Minderheitsregierung mit der Union, trotz Annäherung in den Sondierungsgesprächen, mehr als skeptisch. Offiziell lautet die Linie zwar: "Wir sind gesprächsbereit, und zwar generell", hatte Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt am Tag nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche verkündet.

Hinter den Kulissen jedoch heißt es jetzt: Eine Minderheitsregierung würde den Grünen voraussichtlich nichts bringen, da es - anders als in einigen skandinavischen Ländern - keine linke Mehrheit im Parlament gebe. Daher gebe es, anders als bei einem verbindlichen Koalitionsvertrag mit einer Mehrheitskoalition, regelmäßig eine große Mehrheit gegen die ökologischen Ziele der Grünen. Stattdessen könnte etwa die SPD dann die Rettung der Stahlstandorte, oder die AfD mithilfe der Union womöglich eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik durchsetzen - und die Grünen müssten hilflos zusehen.

Eine Minderheitsregierung hat, wie ihr Name schon besagt, im Parlament keine eigene Mehrheit, sondern muss sich in jedem Einzelfall - womöglich wechselnde - Partner suchen. Eine solche Bundesregierung wäre nicht so berechenbar wie eine Große Koalition in den vergangenen Jahren. Die wechselnden Bündnisse, die es für die Abstimmungen bedarf, bringen immerwährende Verhandlungen mit sich. Lässt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...