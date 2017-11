GENF (dpa-AFX) - Die Welthandelsorganisation (WTO) wird sich nun doch in einem Streitschlichtungsverfahren mit dem Wirtschaftsembargo gegen Katar befassen. Das Verfahren werde sich auf die Wirtschaftsblockade durch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) konzentrieren, teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit. Katar hatte die WTO erneut zu einer Untersuchung der Rechtmäßigkeit des Embargos aufgerufen, nachdem vor einem Monat die Vereinigten Arabischen Emirate einen solchen Schritt blockiert hatten.

Neben den VAE hatten auch Saudi-Arabien, Bahrain und Ägypten im Sommer eine Wirtschaftsblockade über Katar verhängt. Sie werfen ihm unter anderem Terror-Unterstützung und enge Beziehungen zum schiitschen Iran vor, dem Erzrivalen Saudi-Arabiens. Katar, der weltgrößte Produzent von Flüssiggas, hat die Vorwürfe zurückgewiesen./mrd/DP/stk

AXC0201 2017-11-22/17:08