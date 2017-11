Wien - FTC und SMN sind österreichische Alternativ Investmentfonds Manager (AIFM) mit mehr als 20-jähriger Erfahrung in der Managed Futures Branche, so die Experten von "e-fundresearch.com".Ihre Fonds FTC Futures Fund Classic (ISIN LU0082076828/ WKN 987578) und SMN Diversified Futures (ISIN LU0070804173/ WKN 986449) seien in Österreich zum Vertrieb an Privatkunden zugelassen. Sie würden breit diversifiziert in hoch liquide Terminkontrakte an den wichtigsten Finanz- und Rohstoffmärkten investieren. Die Fonds würden sich durch höchste Liquidität auszeichnen und ein Anlegerschutzniveau bieten, das dem eines UCITS gleichwertig sei.

